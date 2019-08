Sentosa nổi tiếng với hàng loạt điểm du lịch hấp dẫn như Universal, tượng sư tử Merlion, công viên bướm và vương quốc côn trùng.

Đảo Sentosa cách bờ biển phía nam của Singapore 0,5 km. 70% diện tích đảo bao phủ bởi rừng trồng. Đây là nhà của nhiều loài động vật như tắc kè, khỉ, công và nhiều loài khác sinh sống. Điểm thu hút du khách ở đây là bãi biển, pháo đài Siloso, công viên giải trí, dịch vụ vui chơi, sân golf và khách sạn 5 sao.

Trước khi đến đảo

Đảo Sentosa hàng năm đón hàng triệu lượt du khách. Ảnh: Head Out Blog.

Đảo có diện tích không lớn nhưng để đi hết các điểm tham quan trong một ngày là rất khó. Du khách nên chuẩn bị trước kế hoạch cho những điểm cần đi. Một số nơi "phải đến" ở Sentosa là tượng sư tử biển Merlion, khu trưng bày thiên nhiên Sentosa, công viên bướm và vương quốc côn trùng, cuối cùng là các khu vực trò chơi.

Có nhiều cách đến đảo Sentosa. Từ trung tâm thành phố tới Sentosa, du khách có thể đi xe bus tới Vivo City. Sau đó lên tầng thượng của tòa nhà và đi qua cây cầu nối với đảo Sentosa. Nếu đi bộ, bạn chỉ mất một SGD, tương đương 17.000 đồng.

Cáp treo là phương án phù hợp khi đi cùng gia đình. Có 2 tuyến cáp treo tới đảo là Mount Faber Line và Sentosa Line.

Đối với du khách muốn Universal Studios có thể chọn tàu cao tốc. Để đón tàu bạn có thể lên tầng 3 của Vivo City và từ đó bắt chuyến tàu Sentosa Express để sang đảo.

Chơi gì

Universal Studios Singapore là điểm mà du khách không thể bỏ qua khi đến với đảo Sentosa. Công viên được chia thành 7 khu chủ đề gồm Hollywood, Madagascar, Far Far Away, The Lost World, Ancient Egypt, Sci-Fi City và New York. Mỗi khu sẽ cho bạn những cảm nhận khác nhau thông qua nhiều trò chơi, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Giá vé vào cổng của Universal Studios Singapore là 75 SGD (1,2 triệu đồng). Công viên mở cửa từ 10h đến 18h các ngày trong tuần, cuối tuần có thể đóng muộn hơn.

Universal Studios Singapore mở cửa đón du khách tham quan vào năm 2010. Ảnh: Befree Tour.

Công viên Mega Adventure Park là nơi sẽ thử thách các tín đồ đam mê những trò chơi thót tim. Đây là một khu vực tổng hợp các trò chơi cảm giác mạnh cũng như trò rèn luyện thể lực. Các trò nổi tiếng của công viên như Megazip - trượt dây, hay Megajump - nhảy từ độ cao nhất định với thiết bị an toàn xuống đất. Mỗi trò có giá từ 15 SGD (250.000 đồng), mở cửa các ngày trong tuần từ 11h đến 19h.

Với các du khách thích vận động nhẹ nhàng và nghệ thuật, buổi trình diễn nhạc nước Wing Of Time sẽ là nơi để dừng chân lý tưởng. Show diễn kết hợp cả âm nhạc, ánh sáng đèn led, các hiệu ứng và cả pháo bông, bắt đầu vào lúc 19h40 và 20h40.

Sẽ là một thiếu sót lớn với du khách nếu chưa ghé thăm tượng sư tử Merlion khi đến Singapore. Ngoài việc tự chụp cho mình những bức hình selfie ngộ nghĩnh với tượng sư tử, bạn cũng có thể ngắm toàn cảnh Singapore từ đài quan sát trong tượng sư tử Merlion. Giá vé để vào bên trong là 18 SGD (300.000 đồng). Nơi này mở cửa từ 10h đến 20h mỗi ngày.

Ngoài tham gia các trò chơi trên, bạn có thể tự mình khám phá nhiều địa điểm độc đáo khác tại Singapore như Gardens by the Bay, Marina...

