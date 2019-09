Nhật Bản Hot girl Châu Bùi thích xem buổi trình diễn của nghệ sĩ tại Hollywood Universal Studios Japan, thưởng thức ẩm thực ở nhà hàng Sky Garden 300 tầng 58...

Xứ sở mặt trời mọc là một trong điểm đến yêu thích không chỉ vì cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, mà còn có nhiều món ngon và hoạt động thú vị cho các bạn trẻ, gia đình trải nghiệm.

Nếu bạn đang tìm những điểm đến check-in thú vị của Nhật Bản, có thể tham gia hành trình khám phá Osaka - Kyoto - Tokyo của cặp Châu Bùi và Decao. Hai bạn trẻ đã tự lên lịch trình du lịch tự túc đến xứ Phù Tang thông qua ứng dụng Klook.

Châu Bùi đã đặt JR Pass trước trên Klook để thoải mái di chuyển khi du lịch khắp Nhật Bản. Ảnh: Châu Bùi.

Ngày 1

0h45 sáng khởi hành từ Hà Nội đến Osaka. Bay chuyến giờ này giúp tiết kiệm thời gian vì bạn có thể nghỉ ngơi trên máy bay và vui chơi ngay khi đặt chân đến Osaka khoảng 6h40 sáng hôm sau.

Bên cạnh đổi JR Pass, bạn đừng quên nhận tại sân bay Nankai Line Airport Express, thẻ SIM 4G và thẻ ICOCA của Klook đã đặt trước. Lưu ý rằng quầy chỉ mở cửa từ 8h30 đến 22h. Nếu chuyến bay của bạn đến ngoài giờ này, hãy chọn dịch vụ và xem chỗ nhận khác (trong trung tâm thành phố).

Sau khi lên Nanakai Line Express, chỉ 34 phút, Châu cùng Decao đã đến trung tâm và di chuyển đến khách sạn để gửi đồ và nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình ngắm hoàng hôn buổi chiều, tại đài quan sát Harukas 300.

Đặt trước vé ở Klook, đến nơi, bạn cứ lên tầng 58 để thưởng thức món ngon và ngắm cảnh Osaka ở nhà hàng Sky Garden 300. Nếu bạn đến ngắm hoàng hôn, có thể di chuyển đến tầng 60, tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh từ boong quan sát thuỷ tinh với góc nhìn 360 độ.

Ngày 2

Phim trường Hollywood Universal Studios Japan là một trong những điểm đến không thể bỏ qua tại Osaka. Châu và Decao đã dành trọn ngày vui chơi ở đây. Bạn đừng bỏ lỡ những buổi trình diễn của nghệ sĩ chuyên nghiệp; tham khảo trước lịch diễn để đón xem đúng giờ.

Châu rất thích buổi trình diễn buổi chiều ở đây với những cô gái bước ra từ hoạt hình anime Nhật, từng chú minions đáng yêu và nhiều món ăn khá độc lạ.

Cô còn lưu ý mỗi người nên mua vé vào cổng trên Klook trước vì Hollywood Universal Studio Japan ngày nào cũng rất đông. Khi mua trước vé, bạn sẽ tiết kiệm tiền mà còn có thể dùng voucher điện tử để xuất trình vào ngay cổng.

Trong khi Châu Bùi thích đến phim trường Hollywood Universal Studios Japan thì Decao lại mê ngôi trường Hogwarts của Harry Potters. Ảnh: Châu Bùi.

Châu Bùi kể, trái với cô, anh bạn trai Decao lại thích ngôi trường Hogwarts của Harry Potters. Nếu muốn vào khu này và tận hưởng tốt nhất, Decao đã mua thêm vé Express Pass để được ưu tiên những trò như Harry Potter and the Forbidden Journey, Minion Mayhem hay The Amazing Adventures of Spider Man. Loại vé ưu tiên bạn khi chơi để tiết kiệm thời gian với giá phù hợp khi mua trên Klook.

Cuối ngày, bạn có thể lang thang đến những khu khác, vào nhà hàng thưởng thức vài món ngon và xem buổi trình diễn tối. Với Châu vẫn chưa đủ nếu chỉ dành một ngày ở đây.

Ngày 3

Khá gần Osaka, Châu và Decao quyết định dành hôm nay để khám phá Kyoto. Để đến được Kyoto, cả hai chỉ mất 15 phút đi tàu Shinkansen từ Osaka (dùng thẻ JR Pass đã mua). Sau khi tham khảo nhiều kinh nghiệm, để tham quan cảnh đẹp ở đây, Châu đã chọn đi tàu Sagano Romantic Train đặt ở Klook.

Hot girl Việt kể quang cảnh nơi này nhìn từ trong tàu điện rất đẹp. Cảnh Hozugawa Ravine trên hành trình từ ga Kameoka đến ga Saga thay đổi liên tục, từ lá xanh, đỏ, thác nước cho đến rừng tre lướt ngang qua tầm mắt ngay cửa sổ toa xe. Nơi đây còn được nhiều du khách nhận xét là một trong những chặng đường tàu hỏa đẹp nhất Nhật Bản.

Tham quan rừng tre Arashiyama trên hành trình cũng là một trong những trải nghiệm với Châu Bùi và Decao.

Thời gian tàu chạy tầm 25 phút và có nhiều suất đi - về gần nhau cho bạn dễ dàng chọn lựa trải nghiệm. Nếu đi tầm chiều thì suất cuối về từ ga Saga là 16h.

Decao đã đặt trên Klook cho tối hôm đó để cả hai cùng dùng bữa tối ở Kobe - du thuyền Deluxe Concerto, đi quanh bờ biển Kobe và ngắm nhìn cầu Akashi Kaikyo. Châu và Decao đã chọn bữa ăn Teppanyaki và thử bít tết Wagyu, để trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản. Ở đây cũng có món trưa nhưng các bạn có thể đi giờ tối để xem buổi trình diễn cổ điển hoặc nhạc jazz trực tiếp (tùy vào lịch trình ngày đó của du thuyền).

Ngày 4 và 5

Với tấm thẻ JR Pass, thật dễ dàng để cả hai di chuyển từ Osaka đến Tokyo. Châu và Decao đã dành trọn 2 ngày khám phá nơi đây. Lần trước, cả hai từng tham quan núi Fuji nên lần này muốn dành trọn thời gian trải nghiệm như người Nhật. Các bạn có thể thuê kimono và dạo phố chụp ảnh như Châu và Decao.

Dành trọn thời gian trải nghiệm như người Nhật là trải nghiệm khó quên với Châu và Decao. Ảnh: Châu Bùi.

Các lưu ý khi chuẩn bị cho chuyến đi

Bạn cần lên lịch trình chi tiết về máy bay, nơi ở cùng giờ giấc để tận dụng hết thời gian; mua trước các dịch vụ, vé tham quan cần dùng cho chuyến đi. Châu đã chọn đặt trước trên Klook cho chuyến đi này gồm các dịch vụ:

JR Pass: Do chuyến đi cần di chuyển nhiều giữa 3 thành phố Osaka - Kyoto - Tokyo nên Châu đã mua trước JR Pass 7 ngày toàn Nhật Bản cho tiết kiệm. Khi đặt thành công, Klook sẽ gửi đến nhà Exchange Order hoàn toàn không tốn tiền (kèm theo một coupon để mua SIM 4G miễn phí. Đây là chương trình tùy đợt nên bạn nhớ tìm hiểu trước để sử dụng ưu đãi). Sau đó, khi đến Nhật, bạn hãy dùng Exchange Order đổi sang JR Pass.

SIM 4G: sử dụng 6 hoặc 8 ngày, nhận tại sân bay ngay, nên rất tiện lợi để liên lạc và check-in Facebook, Instagram.

ICOCA IC Card: là thẻ du lịch địa phương, tương tự như Octopus của Hong Kong (Trung Quốc) hay Easy của Đài Loan (Trung Quốc) cho bạn di chuyển, mua sắm dễ dàng hơn.

Tàu tốc hành sân bay Nankai về trung tâm Osaka: thoải mái về trung tâm chỉ trong 34 phút.

Thư Kỳ