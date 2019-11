Six Senses Côn Đảo ra mắt dịch vụ chuyên cơ với hai loại máy bay 8 -13 chỗ ngồi phục vụ du khách.

Đại diện Six Senses Côn Đảo cho biết có 2 loại chuyên cơ được sử dụng là máy bay King Air 350 có 8 chỗ ngồi và Legacy 600 có 13 chỗ ngồi do hãng hàng không lưỡng dụng Vietstar Airlines vận hành. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm check in, kiểm tra an ninh riêng biệt và được đưa đến tận chân máy bay.

King Air 350 là tàu bay cánh quạt hiện đại bao gồm 8 ghế ngồi bọc da được thiết kế rộng hơn hẳn tiêu chuẩn thông thường, mang lại cảm giác thoải mái kể cả khi bay liên tục 4 tiếng đồng hồ.

Dịch vụ chuyên cơ cao cấp của khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo.

Máy bay Legacy 600 với 10 ghế ngồi có thể ngả lưng hoàn toàn và một khu thư giãn có ghế sofa êm ái. Trên máy bay có những món ăn phù hợp với khẩu vị, các hình thức giải trí công nghệ cao và tiện nghi như quầy bar, tủ áo, hệ thống liên lạc bằng vệ tinh đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng cao cấp.

Tiện nghi đầy đủ trên máy bay King Air 350.

Hiện tại, Six Senses Côn Đảo lên kế hoạch khai thác ba chuyến bay mỗi tuần cho mùa cao điểm sắp tới, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM đến Côn Đảo. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng có dịch vụ bay trọn gói phục vụ hành khách đi từ sân bay Nội Bài, Hà Nội hoặc các thành phố lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Côn Đảo với thời gian tối đa 8 tiếng. Thủ tục check in được thực hiện trên không giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.

Ông Dominic Scoles, Tổng Quản Lý của khu nghỉ dưỡng cho biết: "Sự riêng tư và trải nghiệm của du khách luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi cho ra mắt dịch vụ chuyên cơ cao cấp. Chuyên cơ phù hợp với khách hàng muốn tìm kiếm sự tiện nghi, sang trọng và riêng tư tuyệt đối mà chuyến bay thương mại không thể có".

Six Senses Côn Đảo trải dài 1.600m đường bờ biển.

Six Senses Côn Đảo mở cửa tháng 12/2010, đạt chuẩn 5 sao theo quyết định số 44/QĐ-TCDL của Tổng Cục Du Lịch. Khu nghỉ dưỡng luôn gắn liền sự phát triển của mình với việc bảo tồn hệ sinh thái bền vững, đồng thời góp phần vào việc xây dựng và phát triển cộng đồng. Với sự hợp tác cùng Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Six Senses Côn Đảo đã bảo tồn loài rùa biển xanh quý hiếm ngay trên bờ biển của mình và trở thành khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam du khách có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc những chú rùa con bước những bước đi đầu tiên về phía đại dương.

Trải dài hơn 1.600 m đường bờ biển, Six Senses Côn Đảo gồm 50 căn biệt thự hướng biển với hồ bơi riêng, giúp du khách có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tại Côn Đảo.

Six Senses Côn Đảo Trở Thành Khu Nghỉ Dưỡng Đầu Tiên Tại Việt NamRa Mắt Dịch Vụ Chuyên Cơ Cao Cấp (b

Nha Trang