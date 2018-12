Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng tốp ca thiếu nhi "Cánh Diều Hồng" đến từ thủ đô Hà Nội với các tiết mục hòa ca đặc sắc Ơi cuộc sống mến thương, Ông Bụt, và Let it go, như mang đến cả thế giới bé thơ thần tiên trong trẻo.

Kéo dài khoảng 1,5 giờ và kết thúc bằng màn hòa ca "Rước đèn tháng 8", chương trình đã để lại cho các cư dân nhí cùng gia đình nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt.