Đầu bếp Guillaume Sanchez (Pháp) lên thực đơn gồm 7 món, cách tân từ trứng cá tầm và phô mai, vào ngày 24/11, tại khách sạn Hôtel des Arts Saigon.

Guillaume Sanchez sẽ sử dụng nguyên liệu chính là trứng cá tầm Kaviari và phô mai Les Frères Marchand. Đồng hành cùng anh là bếp trưởng điều hành Jorick Dorignac và trưởng bếp bánh Laurie Prost của nhà hàng sao Michelin NE/SO Paris.

Các món ăn của Guillaume Sanchez có lối trang trí tinh tế, mùi vị thanh thoát.

Từ năm 23 tuổi, đầu bếp Guillaume Sanchez đã nổi danh trong nhiều chương trình truyền hình ẩm thực như Who will be the next big Pastry Chef? (mùa 2) và Top Chef France (mùa 8). Anh khai trương nhà hàng đầu tiên vào năm 2015, nhận nhiều giải thưởng như: Tài năng trẻ của năm (2016), Đầu bếp của năm (2018). Cùng năm 2018, anh nhận ngôi sao Michelin đầu tiên cho nhà hàng NE/SO tại thủ đô Paris chỉ sau 9 tháng đi vào hoạt động.

Thành công của Sanchez đến từ phong cách nấu ăn riêng, lối suy nghĩ mới trên phương diện kỹ thuật, nguyên liệu và quá trình sáng tạo. Với bề dày kinh nghiệm từ đầu bếp bánh nên khi chuyển sang làm đầu bếp món chính, anh tận dụng lợi thế này. Đó là kiểu trình bày đẹp mắt có được nhờ làm các món tráng miệng, kết hợp mùi vị thanh thoát của những nguyên liệu mà anh chọn lựa để tạo nên món ăn đặc biệt và độc nhất.

Nguồn nguyên liệu chính mà nam đầu bếp sử dụng chỉ xoay quanh hải sản và rau củ, hoàn toàn không có thịt. Kỹ thuật nấu ăn chủ đạo của là lên men, ướp vị các nguyên liệu trước khi nấu - xu hướng ẩm thực tốt cho sức khỏe mà đầu bếp 30 tuổi muốn giới thiệu đến các thực khách thế giới.

Đầu bếp Guillaume Sanchez sẽ mang đến thực đơn gồm 7 món ăn cách tân từ trứng cá tầm.

Trong bữa tiệc tối, thực khách cũng được thưởng thức món cocktail từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, pha chế bởi nghệ nhân Francesco Moretti. Theo đuổi sự nghiệp từ năm 18 tuổi, Francesco đã đến thăm và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, học hỏi về văn hóa, con người ở nhiều vùng đất từ châu Âu, Mỹ đến châu Á, tạo cảm hứng để sáng tạo nên các công thức mới mẻ.

Trong lúc thưởng thức thực đơn, du khách có thể hòa mình vào giai điệu của các bản Jazz kết hợp saxophone, chiêm ngưỡng màn màn trình diễn sống động của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân trong các lĩnh vực khác. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Art de Vivre của khách sạn Hôtel des Arts Saigon, được tổ chức tại nhà hàng Social Club Saigon.

Art de Vivre mang lại trải nghiệm mang đậm giá trị văn hóa, nghệ thuật qua những sự kiện đặc trưng kết hợp với các chuyên gia, thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực.

Để thưởng thức bữa tiệc, thực khách đặt chỗ qua điện thoại 02839898888 hoặc email h9231-fb6@accor.com, giá vé (đã kèm rượu vang, champagne và cooktail cao cấp): 4,288 triệu đồng một người.

Thảo Trang