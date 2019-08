Lễ hội Chăm sôi động hàng năm cùng các làng nghề truyền thống sẽ tạo điểm nhấn trong chuyến hành trình đến trung tâm Ninh Thuận.

Trên hành trình khám phá Ninh Thuận, du khách sẽ ấn tượng với Phan Rang - Tháp Chàm. Nơi đây vừa giữ trong mình trầm tích cổ xưa của kinh đô vương quốc Chăm, vừa là tâm điểm du lịch mới của Nam Trung Bộ với nhiều lợi thế.

"Trái tim" vùng sa thảo

Khi đến Phan Rang - Tháp Chàm, cuộc sống hiện đại hối hả như bất chợt chậm lại trước làng nghề Mỹ Nghiệp, Bầu Trúc. Bao nay đời vẫn vậy, những nghệ nhân nơi đây miệt mài theo cách cổ xưa, dệt nên tấm vải thổ cẩm đậm màu dân giã với những gam màu, họa tiết đan cài mang đẹp chân phương, sống động.

Hoàng hôn trên bờ Bình Sơn ảo diệu, lấp lánh. Vịnh Phan Rang mở tầm nhìn khoáng đạt, bình yên trong mắt du khách. Ảnh: Thịnh Vũ.

Mỗi mảnh đất ở Ninh Thuận mang một họa tiết riêng kết hợp thành bức tranh đa sắc màu dệt nên từ trầm tích văn hóa Chăm sống động, từ nền khí hậu bán sa mạc điển hình với 105km bờ biển dài và xanh trong. Phan Rang - Tháp Chàm giữ vị trí trung tâm với cung đường huyết mạch nối những thắng cảnh du lịch đẹp và ấn tượng của xứ sở xương rồng.

Từ sân bay quốc tế Cam Ranh di chuyển xe hơi khoảng một tiếng là đến Phan Rang - Tháp Chàm. Những người yêu biển thỏa sức trải nghiệm dải Bình Sơn - Ninh Chữ nằm trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bình minh ở Ninh Chữ, hoàng hôn ở Bình Sơn sẽ in vẻ đẹp ấn tượng lên tâm trí du khách. Từ biển, chỉ mất chưa tới nửa giờ đi qua những tháp Chăm trầm mặc kể lại dòng lịch sử.

Văn hóa Chăm có ở nhiều vùng đất miền Trung, nổi bật tại Phan Rang - Tháp Chàm. Nơi đây quy tụ những lễ hội sôi động hàng năm như lễ hội Ka tê tại tháp Pô Klong Garai, các làng nghề truyền thống như Bàu Trúc, Mỹ Nghiệp..., tạo nên mạch nguồn văn hóa thu hút du khách.

Phan Rang - Tháp Chàm kết nối thuận tiện tới 53 địa danh nổi tiếng khác của Ninh Thuận như Đầm Nại, đồng cừu An Hòa, vườn quốc gia Phước Bình, đồng nho Thái An, Cà Ná... Ảnh: Thịnh Vũ.

Được xem là biểu tượng của Ninh Thuận, quần thể tháp Pô Krong Garai còn gần như nguyên vẹn. Công trình cổ kính với kiến trúc nghệ thuật mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn trên vùng đất đầy nắng và gió.

Phan Rang - Tháp Chàm còn gây ấn tượng bằng những đặc sản địa phương nức tiếng. Ông Tuấn Anh - Giám đốc công ty du lịch Dấu ấn Việt (Vietmark), vừa trở về từ Phan Rang - Tháp Chàm với đoàn khách 200 người nhìn nhận nếu chịu khó đón nắng, đón gió, du khách đến đây sẽ thưởng thức nhiều món ngon.

Gà, dê, cừu Ninh Thuận "tuy quen mà lạ" vì thịt săn chắc do khí hậu nắng và gió nơi đây, lại nấu theo khẩu vị Phan Rang lạ miệng mà ngon. Những món ăn riêng của xứ này còn có bánh căn, bánh canh, bánh hỏi lòng heo, nem nướng cuốn bánh tráng, gỏi cá mai, giông bằm... Do độ mặn của nước biển mà hải sản vùng đất Ninh Thuận cũng thêm phần đậm đà hơn so với những vùng biển khác...

Vùng sa thảo đã mang đến những trải nghiệm không thể quên về cảnh và người. Ảnh: Thịnh Vũ.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang - điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận

Vẻ đẹp của hồn đất, hồn người Phan Rang - Tháp Chàm đang được đánh thức. Thủ phủ của du lịch Ninh Thuận đón nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm mỗi ngày. Phần lớn hạ tầng cơ sở lưu trú chuẩn 3-5 sao tập trung tại đây.

Theo ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Crystal Bay, Phan Rang - Tháp Chàm có không gian phát triển du lịch hấp dẫn, với nhiều loại hình từ biển, trải nghiệm, văn hóa, sinh thái... Những dự án giải trí nghỉ dưỡng biển tương xứng tiềm năng và sản phẩm du lịch mới lạ sẽ tăng lực hấp dẫn, hút hàng triệu du khách đến Phan Rang - Tháp Chàm.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang - một trong những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển đặt tại trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm, do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác phát triển với mục tiêu chiến lược trên.

Ông Emmanuel Delarue - Tổng giám đốc Tập đoàn thiết kế NDA, đơn vị thiết kế dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang cho biết, tổ hợp có quy mô châu Á, mang đậm hơi thở bản địa. Lần đầu tiên, Ninh Thuận sẽ có chuỗi tiện ích lớn chuẩn quốc tế với mô hình ApartHotel.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang - một trong những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển đặt tại trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Crystal Bay.

Các tiện ích nổi bật nơi đây gồm công viên nước 47.000m2, khu mua sắm du lịch biển, khu spa, 9 hồ bơi vô cực, 9 nhà hàng Âu - Á, skybar, khu công viên phức hợp ven biển, khu vực tương tác biển - Interactive sea... Đây sẽ là một thành phố tiện ích, thỏa mãn đa dạng nhu cầu trải nghiệm tại chỗ của du khách.

Một điểm nhấn khác là tổ hợp sở hữu tầm nhìn hướng ra biển. Ở nhiều góc độ, đại dương xanh vẫn ngay trước mắt, dù khách lưu trú đang ở một trong số 3.300 phòng nghỉ, hay đang đắm mình trong bể bơi vô cực và thưởng thức bữa ăn thú vị tại hệ thống nhà hàng...

Theo đại diện Crystal Bay, với những thế mạnh này, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được kỳ vọng tạo động lực, góp phần thúc đẩy du lịch Ninh Thuận. 3.300 phòng thuộc dự án sẽ đón đông đảo du khách ngay từ ngày đầu tiên hoạt động nhờ dòng khách quốc tế lớn của Tập đoàn Crystal Bay.

Thư Kỳ