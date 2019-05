Nhiều ý kiến cho rằng phượt thủ Australia đã chụp hình ở nơi du khách không được phép xuống tắm ở New Zealand nhưng cô phủ nhận.

Cleo Codrington gần đây đăng tải nhiều ảnh trong chuyến phượt xuyên New Zealand tháng 4. Tuy nhiên, cộng đồng đặc biệt chú ý tới những bức hình Cleo chụp tại một vùng nước xanh trong như thuỷ tinh giữa rừng cây.

Nhiều người dùng mạng phẫn nộ khi cho rằng phượt thủ Australia chụp ảnh tại Te Waihou Blue Springs, dòng suối trên đảo Bắc New Zealand. Từ 2016, chính phủ New Zealand cấm toàn bộ hoạt động bơi lội tại điểm du lịch này, do tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Đây là nguồn nước tinh khiết của nhiều công ty sản xuất nước khoáng, với 70% nước đóng chai bán tại New Zealand được khai thác từ khu vực này.

"Thật đáng buồn khi thấy bạn đăng một tấm ảnh ở Blue Springs. Bạn không chỉ đang bơi tại một nơi được coi là báu vật, mà còn đăng lên mạng xã hội để khuyến khích những người khác làm điều tương tự. Hãy học cách tôn trọng người New Zealand!", một người bình luận.

Nhận hàng trăm bình luận trái chiều, Cleo khẳng định nơi cô chụp loạt hình trên không phải Blue Springs, mà là một nhánh sông hoàn toàn khác gần dòng suối thiêng của New Zealand, nơi người địa phương nói rằng cô có thể bơi dưới đó.

Nữ phượt thủ cho rằng mình là người luôn ủng hộ phát triển bền vững và bảo tồn, và cố gắng tận hưởng những gì đẹp đẽ còn tồn tại trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Cleocohen.

"Tôi khống muốn tiết lộ nơi này ở đâu vì luôn muốn bảo vệ những hòn ngọc ẩn giấu và môi trường tự nhiên, không phải nơi nào cũng cần check-in chính xác. Thiên nhiên không cần thêm một nơi quá tải khách du lịch nữa", phượt thủ Australia nhấn mạnh.

