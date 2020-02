Ngày 11/2, tàu MS Westerdam chở 2.257 người của hãng Holland America bị Thái Lan từ chối cập cảng sau khi Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Guam có động thái tương tự, dù không ai trên tàu bị nghi nhiễm bệnh. Tuy vậy, theo AP, chính phủ Thái Lan thông báo viện trợ nhân đạo với nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm cho con tàu.

Từ khi nghe tin MS Westerdam đang xin cập cảng Laem Chabang (Bangkok), những hành khách trên tàu đã tìm chuyến bay về nhà nhưng sớm nhận ra tiếp tục phải bơ vơ trên biển. Họ chỉ có chưa đến một tiếng để huỷ toàn bộ vé máy bay đã đặt qua đại lý.

Nhiều hành khách tìm cách báo tin trên mạng xã hội, thậm chí một số du khách Mỹ khác đã cầu cứu Tổng thống Donald Trump hãy đưa họ rời khỏi du thuyền. Nhưng điều này cũng khó khăn vì kết nối Internet ngày càng chậm.

Nỗi lo sợ bao trùm. Stephen Hansen, một du khách, cho biết mọi người dần mất kiên nhẫn. "Nếu không cập cảng sớm, chúng tôi sẽ hết thức ăn, thuốc men và nhiên liệu", Stephen bày tỏ.

David Holst, một hành khách, đón cả sinh nhật của mình và vợ - bà Judy, trên biển. Theo ông, từ khi rời Hong Kong ngày 1/2, tàu chỉ được dừng tại Cao Hùng (Đài Loan) - nơi hành khách vào tham quan chùa Đại Phật Quang Sơn vào 4/2.

"Chín ngày trên biển mà chỉ có một điểm dừng thoáng chốc quả là thời gian dài. Chúng tôi đứng ngồi không yên vì liên tục bị từ chối, nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo thật căng thẳng", ông David nói vào 10/2. Vợ chồng ông lo cạn kiệt tài chính khi phải đổi vé máy bay đặt từ ban đầu và mua vé mới về Australia.

Trong khi nhiều người hoang mang không biết khi nào và bằng cách nào họ có thể về nhà, một số hành khách tỏ ra lạc quan và còn cảm ơn thuỷ thủ đoàn vì tinh thần chuyên nghiệp.

Christina Kerby, đang có mặt trên tàu, chia sẻ: "Tôi càng lúc càng tuyệt vọng trên MS Westerdam. Có vẻ như tôi đang liên tục tăng cân dù đã bỏ hết đồ tráng miệng trong bữa trưa". Vị khách này còn đùa rằng cô cùng những người khác đang ở nơi an toàn nhất trên hành tinh khi cả thế giới lao đao vì dịch bệnh.

MS Westerdam khởi hành từ Hong Kong vào 1/2, bị từ chối cập cảng Manila (Philippines) theo lịch trình vào 3/2. Đài Loan cho phép tàu dừng ở Cao Hùng trước khi đóng cảng vào 5/2. Kế hoạch tới Nhật Bản vào 6/2 bị từ chối do chính quyền lo ngại virus corona, đảo Guam thuộc Mỹ cũng không cấp phép cập cảng. Từ đây, tàu quay lại và sang Thái Lan, rồi tiếp tục bị từ chối.

Bảo Ngọc (Theo USA Today, SCMP)

Tính đến 12/2, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.115 người, với hơn 45.171 ca nhiễm bệnh và có 4.771 trường hợp hồi phục. Ngành du lịch tàu biển tại châu Á đón khoảng 4,26 triệu hành khách từ 2013 đến 2018 theo Hiệp hội Du thuyền Quốc tế (CLIA), cũng bị ảnh hưởng nặng do Covid-19.

Tại Nhật Bản, 3.711 hành khách và thủy thủ đoàn đang bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess, trong đó có ít nhất 174 trường hợp dương tính với nCoV, tính đến 11/2. Hai du thuyền khác là SuperStar Aquarius (1.700 hành khách) và World Dream (1.800 hành khách) đã kết thúc 2 tuần cách ly.

Du thuyền Anthem of the Seas hôm 7/2 bị yêu cầu neo lại cảng Bayonne, New Jersey, Mỹ, thêm hai ngày để kiểm tra y tế. Bốn hành khách trên tàu phải nhập viện vì bị nghi nhiễm Covid-19. Sau khi xác nhận không có ca dương tính với virus, du thuyền thuộc sở hữu của Royal Caribbean International tiếp tục hải trình hôm 10/2.

Lo ngại dịch bệnh lây lan, hãng du thuyền Royal Caribbean ban hành quy trình kiểm tra sức khoẻ đặc biệt với hành khách có hộ chiếu Trung Quốc, Hong Kong và Macau. Ngày 4/2, hãng này phải huỷ 8 hải trình qua Trung Quốc đến 3/4.

Hãng du thuyền Norwegian tiếp tục thực hiện lệnh cấm hành khách Trung Quốc trong khi hãng tàu Carnival hoãn lịch công tác của bất kỳ thuỷ thủ nào đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau hay quá cảnh tại đây.

Holland American cũng thông báo toàn bộ đội tàu sẽ không tiếp nhận bất kỳ hành khách nào, hay huy động thuỷ thủ đến từ hoặc từng qua Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau hoặc tiếp xúc với một ca nghi nhiễm nCoV ít nhất 14 ngày trước ngày khởi hành.

Đài Loan tạm thời cấm toàn bộ du thuyền quốc tế cập cảng.