Trên ảnh là bình minh trên quảng trường Registan. Đây là một di tích lịch sử, điểm du lịch nổi tiếng ở Samarkand, cố đô và là thành phố lớn thứ hai ở Uzbekistan.

Dân cư ở đây rất thưa thớt do nhiệt độ khắc nghiệt, mùa hè lên đến 40 độ C, nhưng mùa đông có thể giảm xuống -20 độ C.