Marilyn, người Mỹ, cho rằng Trung Quốc là một nơi hoàn toàn khác biệt với bất cứ đất nước phương Tây nào trên thế giới.

Blogger của trang Her Quirky Journey nhận thấy mọi thứ từ văn hóa, con người, ẩm thực, hạ tầng đến ngôn ngữ, vệ sinh... của đất nước tỷ dân đều khác quê hương cô ở Mỹ.

Đồ ăn

Theo Marilyn, ẩm thực Trung Quốc khá kỳ lạ, bởi người địa phương có thể ăn bất kỳ thứ gì của một con vật. Cô đã ăn thử chân gà, chân heo, đầu và lưỡi vịt, côn trùng...

Phượt thủ này khuyên thực khách nên kén ăn một chút vì vài nơi chế biến không đảm bảo vệ sinh, những địa chỉ đông khách và trông sạch sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy hơn. Ảnh: Her Quirky Journey.

Ô nhiễm

Bất cứ khi nào đề cập đến chuyện sẽ chuyển sang Trung Quốc sống một thời gian, Marilyn luôn nhận được câu hỏi: "Cậu không sợ chết vì ô nhiễm ở đó à?". Phượt thủ Mỹ thừa nhận quốc gia này ô nhiễm nghiêm trọng hơn những nơi cô từng đến. Nhưng Thâm Quyến, nơi cô sống, chỉ số không khí hàng ngày hầu như tốt. Đôi khi chỉ số ở mức không tốt và cô sẽ cảm thấy đau đầu một chút nhưng phần lớn tình hình không đáng lo ngại.

Rác

Điều khiến Marilyn sốc là những đống rác ngổn ngang trên đường phố. Dù Thâm Quyến có những thùng phân loại rác công cộng, cô khó lòng nhận thấy khác biệt giữa chúng. Quan trọng nhất là những xe thu gom rác cuối cùng đổ tất cả vào một thùng.

Toilet

Người Trung Quốc quen dùng bệ xí xổm. Tại trường học nơi Marilyn làm việc, phần lớn nhà vệ sinh lắp bệ xí xổm và chỉ có một chiếc bồn cầu vệ sinh theo kiểu phương Tây - cô cảm thấy may mắn khi nó tồn tại. Một điều khó chịu với Marilyn là phải vứt giấy vệ sinh vào thùng rác thay vì ném xuống toilet, nếu không muốn tắc đường ống.

Người dân

Người địa phương ở đây thân thiện và hào phóng. Dù không giỏi tiếng Trung, Marilyn có thể giao tiếp qua cử chỉ và hiểu rằng họ luôn muốn biết thêm về cô, văn hóa, đất nước của cô. Tuy nhiên, blogger này lưu ý rằng khách phương Tây cần chuẩn bị tinh thần bị người lạ nhìn chằm chằm và xin chụp ảnh.

Marilyn (áo đen) chụp ảnh cùng học sinh ở trường. Ảnh: Her Quirky Journey.

Niềm tin

Người Trung Quốc có vài niềm tin mà Marilyn cho rằng người phương Tây sẽ cảm thấy khó hiểu. Ví dụ như đàn bà sẽ có bầu nếu dùng chung máy giặt với đàn ông; người bị cảm lạnh không được ăn thịt, uống nước nóng có thể chữa mọi bệnh tật, mở cửa sổ khi bật điều hòa để phòng có không khí trong lành, khạc nhổ có lợi cho sức khỏe...

Vệ sinh

Trong thời gian sống tại Trung Quốc, Marilyn để ý điều thường thấy là nhiều người không rửa tay bằng xà phòng sau khi dùng nhà vệ sinh, toilet công cộng không có giấy vệ sinh và giấy bẩn phải vứt trong thùng rác, khạc nhổ bừa bãi, ho hay hắt xì không che miệng, nhằn xương vứt lại trên đĩa khi ăn...

"Hãy nhớ rằng đó là một nơi khác biệt. Nước rửa tay sẽ luôn giúp ích cho bạn", Marilyn nói.

Ngoài ra, phượt thủ Mỹ còn thấy gián ở khắp nơi, bò quanh căn hộ, nhà hàng, quán bar, trường học, nhà vệ sinh, phòng bếp...

Quá đông đúc

Marilyn sử dụng tàu điện ngầm hàng ngày để đi làm. Vào giờ cao điểm, cô phải chen chúc trong khoang tàu, và nếu muốn xuống ga nào đó, cô cần đẩy người khác mới có thể tìm ra lối đi.

Tàu điệm ngầm ở Thâm Quyến. Ảnh: Her Quirky Journey.

Tiếng Anh

Phần lớn người Trung Quốc không nói tiếng Anh, vì vậy khách phương Tây cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, họ cũng có thể học một chút tiếng Trung để giao tiếp đơn giản. Nếu không, những ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ luôn có sẵn cho du khách.

Internet

Marilyn phát hiện ra, Internet tại Trung Quốc thay đổi tốc độ thất thường, vài phút trước vừa nhanh, vài phút sau mạng lại treo. Không chỉ vậy, nhiều trang web và ứng dụng mạng xã hội quen thuộc của phương Tây đều bị chặn. Nếu muốn dùng Google, YouTube, Instagram hay Facebook, Twitter, bạn cần tới công cụ vượt tường lửa - VPN.

An toàn

Trung Quốc không có những vụ xả súng, đánh bom, khủng bố hay những tội ác nguy hiểm - dù vẫn có nạn móc túi, hay buôn bán hàng giả, hàng nhái. Marilyn cảm thấy ở đây còn an toàn hơn Mỹ.

An An

