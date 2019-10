Vương Quốc Anh Trở về từ chuyến du lịch Maldives trị giá 2.500 USD, Hattie May thấy việc cắm trại và ngủ lều bạt như một cơn ác mộng.

Hattie May, 19 tuổi, đến từ thị trấn Hemel Hempstead, Anh đã quen với những chuyến du lịch sang trọng như tới Maldives. Khi tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế, cô gái trẻ đã khóc ngay lần đầu đi cắm trại và phải ngủ trong lều ở một nơi hoang dã dịp cuối tuần. Lần này, cô đi cùng một gia đình 4 người với chi phí khoảng 220 USD.

May (ngoài cùng bên phải) đi cắm trại cùng một gia đình bình dân. Ảnh: 5Star.

Gia đình mà May đi cắm trại cùng là Pete và Louise Hayward, đến từ thị trấn Bracknell. Peter là một huấn luyện viên chuyên tư vấn chế độ ăn kiêng, còn Louise làm nghề dọn dẹp. Sau 6 tháng tiết kiệm, hai vợ chồng mới có thể đưa hai cô con gái Katie và Chloe đi nghỉ lần đầu tiên, mà không bị ảnh hưởng tới ngân sách.

Đối với nhà Hayward, đây là một chuyến đi đáng nhớ. Nhưng với May, mọi thứ đã là quá đủ chỉ sau chưa tới một tiếng tham gia. Sau khi dựng lều ở Sussex để trú mưa, May ngồi khóc nức nở. Cô cho biết chuyến đi không giống những gì mình nghĩ và không hiểu mọi người cảm thấy vui vì điều gì.

May lớn lên trong giàu có, cùng bố mẹ sống trong căn biệt thự trị giá 4 triệu USD. Mỗi tháng, cô được cho hàng nghìn USD tiêu vặt. Do vậy, May nói rằng một kỳ nghỉ cắm trại trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, khi cô đã quá quen với những chuyến du lịch đắt tiền.

May cùng gia đình của hai đứa trẻ đến chuồng ngựa địa phương chơi. Ảnh: 5Star.

Trong khi đó, Louise và Pete đang bận rộn làm mọi thứ để đảm bảo ngân sách đi chơi chỉ 50 USD một ngày. Họ cũng ngạc nhiên khi nghe May ca thán về chuyến đi Maldives vừa qua. Cô nói ở đó buồn, dù có tivi nhưng toàn chương trình nước ngoài.

Sau khi lều được dựng, gia đình Haywards quây quần bên đống lửa, nơi Louise đang nấu bữa tối. Thức ăn họ mang đi từ nhà. May nói rằng cô đang cố gắng tiết kiệm, nhưng điều đó khó. Khi nhìn thấy thứ gì đó yêu thích, cô sẽ mua nó mà không nghĩ về hành động của mình.

Pete nói với May rằng, anh sẽ không bao giờ bỏ ra 2.500 USD cho một kỳ nghỉ, dù nó là gì đi chăng nữa. Hai con gái của anh đã thay đổi khi đi cắm trại, chúng có một khoảng thời gian đáng nhớ. Anh hy vọng May sẽ cảm nhận được như thế, chỉ cần cô tận hưởng những điều đơn giản.

Sau bữa trưa của buổi dã ngoại, Louise thách thức May có thể nghĩ ra một hoạt động buổi chiều cho mọi người, cũng như chi phí ăn uống chỉ gói gọn trong 27 USD. Cuối cùng, May đã tìm ra giải pháp. Cô đưa cho hai đứa trẻ hai quyển sách dành cho trẻ nhỏ và nấu bữa ăn với chi phí chỉ 25 USD.

Lousie giải thích với May rằng một trong hai cô con gái của mình, Katie, bị tự kỷ. "Có nhiều hoạt động dành cho những đứa trẻ như con gái tôi. Nhưng chắc chắn con bé không thể tham gia được hết, vì ngân sách giới hạn của gia đình tôi. Bạn không thể hình dung được tiền ảnh hưởng tới sự phát triển của con người như thế nào đâu. Đó là điều không nên".

Cảm động trước câu chuyện của gia đình Hayward, May quyết định dành tiền của mình để đưa hai cô gái nhỏ đến chuồng ngựa chơi vào ngày hôm sau. Trong chuyến đi lần này, May dường như đã được gia đình Hayward thay đổi nhận thức. Cô bắt đầu nghĩ đến việc sẽ cho con cái của mình đi cắm trại trong tương lai.

May ngồi trò chuyện với gia đình nhà Hayward khi đang nấu ăn. Ảnh: 5Star.

May nói cô cần ngừng tiêu tiền vào những thứ cô muốn, và chỉ mua những thứ mình thực sự cần. Cô chắc chắn mình sẽ thực hiện điều này. Trước đây, May tiêu tiền mà không suy xét, nhưng khi tận mắt nhìn một gia đình phải vật lộn với chuyện tiền bạc, cô nhận thức rõ hơn về giá trị của đồng tiền.

Còn Pete cũng học được một số điều từ May. Cha của cô, là một người xuất thân từ tầng lớp lao động, rồi bắt đầu kinh doanh. "Tôi biết tôi có thể làm nhiều điều hơn cho gia đình mình. Lắng nghe về cuộc sống của bố mẹ bạn đã truyền cảm hứng cho bản thân mình, để tôi cố gắng hơn", Pete nói.

Anh Minh (Theo Sun)