Một con đường nằm sâu trong miền nam nước Mỹ được nhiều du khách miêu tả là "như được tạo ra bởi những nét vẽ nguệch ngoạc". Bởi dài khoảng 18 km, nhưng con đường có tới 318 khúc cua, trong đó có những đoạn hình số 8, các lối ngoặt bị che khuất tầm nhìn và cả giao lộ có vòng xoay.

Con đường mòn lộng gió ở vùng ngoại ô, nằm bên biên giới của bang Tennessee và North Carolina này nhanh chóng trở thành điểm đến đầy thử thách cho những người đam mê tốc độ. Ảnh: Alamy.

Đoạn đường này thuộc một phần của cao tốc 129 ở Mỹ, có tên gọi The Dragon (Con rồng). Nhiều tay đua đã nhận định, đây là một trong những con đường ngoắt ngoéo nhưng lái xe thích nhất trên thế giới.

Jared Barnes cho biết lần đầu tiên anh đi xe trên con đường này cách đây 7 năm. Mặc dù phải rất vất vả để đối mặt với những khúc cua, anh cho rằng con đường này không khác gì một chất gây nghiện. Jared bị kích thích đến tột độ và cảm thấy hưng phấn, thích thú khi đi xe trên con đường này.

The Dragon có từ rất lâu và bắt đầu được sử dụng nhiều hơn từ thế kỷ 17, khi những người đến từ châu Âu dùng nó để vận chuyển gia súc. Năm 1950, chính phủ Mỹ quy hoạch The Dragon thành một phần của đường cao tốc 129. Ảnh: Alamy.

Ngày nay, The Dragon dần trở thành tuyến đường dành cho những người thích đi xe máy mạo hiểm, muốn thử cảm giác mạnh. Nó cũng vô tình trở thành đường đua cho những người ham mê tốc độ và người dân địa phương.

Tại đây có một nhà nghỉ cùng cửa hàng tạp hóa, một "đài tưởng niệm" là một cái cây. Mọi người treo lên thân cây những chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ hoặc các phụ tùng của xe máy bị hỏng.



Để chinh phục đoạn đường ngắn này không phải là điều dễ dàng với nhiều du khách. Có người đã phải ở lại đây cả một tuần để tập lái và hoàn thành chuyến đi qua các khúc cua mà không bị ngã xe lần nào.

Du khách đến với The Dragon, không chỉ trải nghiệm cảm giác thích thú khi lái xe qua những khúc cua gấp, mà còn có thể nghỉ ngơi và mua quà lưu niệm ở phía đông cuối con đường. Ảnh: Alamy.

"Có thể nói, nơi đây không khác gì Disneyland cho dân mê lái xe cả", Brad Talbott, một thợ săn đã giải nghệ cho biết. Hiện tại, Brad mở một nhà trọ với 14 phòng phục vụ du khách tới đây lái xe.

Nếu muốn, du khách cũng có thể mua lại các bức ảnh chụp khi mình đang lái xe trên con đường này. Tất cả đều được chụp và quay video bởi nhiếp ảnh gia Dave Allison.

"Tôi đang có một công việc tốt nhất thế giới. Vào mỗi buổi sáng, tôi nhìn những con đại bàng làm tổ, đón bình minh qua cây sồi trắng và những tán phong, ngắm sương mù giăng trên mặt hồ và những con gấu đen lười biếng", Allison kể về công việc hàng ngày của mình, bên cạnh việc chụp lại các tay đua đang trên đường chinh phục The Dragon.



Tuy là điểm đến đầy kích thích, The Dragon cũng không tránh khỏi những mặt tối mà nó đem lại. Cứ trung bình khoảng 10-15 ngày, Allison cho biết anh lại nhìn thấy tai nạn. Hầu hết là do người lái xe máy bị mất kiểm soát với những khúc cua gấp và quá khó. Từ năm 2002 đến 2015, bang Tennessee ghi nhận có gần 1.700 trường hợp tai nạn xảy ra trên The Dragon, 37 người trong số đó tử vong. Trong năm 2016, đã có khoảng 103 tay lái thất thủ, 3 người thiệt mạng.

