Năm nay, lễ hội mở rộng tại 13 tỉnh thành trong nước với trò chơi: "Thánh gây thèm" hình thức offline và online. Đồng thời, Coca-Cola cũng tung ra những hương vị mới phục vụ các tín đồ ẩm thực như Coca-Cola Plus FOSHU, sản xuất theo công thức đạt chuẩn FOSHU Nhật Bản - chứng nhận uy tín, lâu đời do chính phủ Nhật hợp pháp hóa nhằm kiểm định tính năng, độ an toàn... của thực phẩm với sức khỏe người tiêu dùng.