'Cụ bà đẹp nhất thế giới' lần đầu đi chơi Hà Nội / Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong mắt nhiếp ảnh gia Pháp

An Phước - cô bé Chăm với đôi mắt màu xanh - là nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm của Rehahn, nhiếp ảnh gia Pháp đã sống ở Hội An 9 năm.

Đôi mắt xanh đặc biệt của An Phước, cô bé Chăm. Ảnh: Rehahn

Rehahn lần đầu biết về An Phước khi một trong hơn 230.000 người theo dõi trên Facebook của anh liên lạc và kể với anh về cô. Rehahn luôn muốn biết nhiều hơn về dân tộc Chăm thế nên khi nhận được thông tin này, anh lập tức đi ngay. Tháng 11/2015, anh bắt chuyến bay đến Nha Trang, sau đó di chuyển đến Phan Rang với mục đích tìm hiểu thêm về người Chăm và gặp gỡ An Phước, cô bé với biệt danh "mắt mèo".

Người Chăm có nguồn gốc Malayo - Polynesian và Hindu cùng sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ đạo Phật và đạo Hindu. Hiện nay có hơn 130.000 người Chăm đang sống tại miền nam Việt Nam. Vài nghìn người sống tại các vùng sa mạc của Ninh Thuận, phía bắc Nha Trang. Hiện nay, chỉ một vài người mặc trang phục truyền thống nhưng họ vẫn còn giữ tiếng nói địa phương, một ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt so với tiếng Việt.

An Phước, 7 tuổi, là con út trong gia đình có 3 người con, bố mẹ sống bằng nghề làm gốm. Em có ngoại hình khác biệt nhờ vào đôi mắt xanh biển của mình. Đôi mắt sáng, tương phản với làn da ngăm đen khiến em trông vô cùng đặc biệt.

Khi đến thăm, Rehahn được gia đình nồng nhiệt chào đón. Tuy nhiên, trong giây lát, Rehahn nhận ra rằng không chỉ An Phước mà cả bố và anh trai em cũng có đôi mắt màu tương tự. Theo lý giải của gia đình, đó là bởi ông cố của An Phước là người Pháp. Riêng chị của Phước, Sapa, thì lại có một mắt nâu và một mắt xanh.

Gần như cả gia đình Phước rất thoải mái khi Rehahn đề nghị chụp hình, chỉ có anh trai em tỏ ra lo lắng về sự phán xét của dư luận với vẻ ngoài khác biệt của hai em gái. Tuy nhiên bằng sự chân thành của người đàn ông đến từ Pháp, anh trai Phước đã yên tâm khi hiểu rằng, Rehahn là một nhiếp ảnh gia và người này đang làm vì một mục đích duy nhất, là cho cả thế giới thấy vẻ đẹp của hai em gái.

Nhiếp ảnh gia và chị gái của An Phước. Ảnh: Rehahn

Rehahn đã được mời đến ăn tối cùng gia đình. Mọi người vui vẻ trò chuyện và cuối cùng anh đã dành hai ngày ở đây. Hai ngày trôi qua là khoảng thời gian Rehahn cùng cả gia đình vui cười, trò chuyện và chụp ảnh. Họ nhanh chóng trở thành những người bạn tốt của nhau.

Anh cũng sớm biết rằng bức ảnh của anh về An Phước sẽ trở nên nổi tiếng thế giới, nên anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho gia đình. Anh mua quần áo mới cho tất cả mọi người và tặng Sapa - chị của An Phước một chiếc xe đạp để cô bé không cần phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường.

Rehahn cũng mua tặng gia đình một con bò và được đặt tên là Bò Lai (vì mọi người nói rằng chú bò này được mua tặng bởi người nước ngoài nên được đặt tên như vậy). Trước khi chia tay, Rehahn hứa mời cả nhà An Phước đến Hội An chơi. Đối với một gia đình chưa từng rời xa quê hương thì đây thực sự là một niềm vui lớn.

Tháng 12 năm đó, cả nhà An Phước đến Hội An và ở lại nhà Rehahn như những vị khách quý. Cả gia đình đã đến phòng tranh của Rehahn để xem anh làm việc. Với sự giúp đỡ của Rehahn, hai chị em An Phước đang học Tiếng Anh để trau dồi thêm kỹ năng và có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Rehahn không thể đến gần con voi nhưng Kim Luân thì làm được. Ảnh: Rehahn

An Phước không phải là nhân vật duy nhất được Rehahn "trao tặng lại" sau cơ duyên gặp gỡ. Cô bé Kim Luân trong bức ảnh nổi tiếng Em bé M'nong và voi trên tạp chí Time là một ví dụ khác. Sau khi chụp vào năm 2014, anh đã quay trở lại với mong muốn trao tặng một món quà cho gia đình của Kim Luân. Anh dự định xây lại nhà cho gia đình nhưng họ đã từ chối. Họ hỏi liệu Rehahn có thể mua tặng một con bò vì họ có thể chăm sóc và kiếm thêm thu nhập từ việc bán bò. Cuối cùng, anh đã mua hai con bò, một bò mẹ và một bò con. Bằng cách này, gia đình em có thể có nhiều bò hơn sau này và cuộc sống kinh tế sẽ khá hơn.

Mới đây, Rehahn cho ra mắt dự án "Giving back" (Trao tặng lại) nhằm giúp các nhân vật trong mỗi bức ảnh của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rehahn hy vọng rằng dự án sẽ khuyến khích và là động lực cho các nhiếp ảnh gia khác hành động vì nhân vật của mình.

Ảnh những lần trao tặng lại của nhiếp ảnh gia Pháp