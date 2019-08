Động cơ máy bay phát ra tiếng "khực", 10 phút sau cơ trưởng thông báo chuyến từ Nhật về hạ cánh khẩn ở Đà Nẵng thay vì Sài Gòn.

Chị Trần Thị Trang Thư có 24 năm làm nghề hướng dẫn viên. Dưới đây là chia sẻ của chị về hành trình Nhật Bản cách đây hơn 3 năm.

Kỷ niệm trong đời làm hướng dẫn viên có rất nhiều, nhưng tôi không thể nào quên được chuyến đi 7 ngày 6 đêm ở Nhật Bản, mà mình gọi trong nhật ký là "hành trình sinh tử".

Chúng tôi từ Sài Gòn đến Tokyo vào những ngày cuối tháng 3/2016. Đoàn gồm hơn 30 người, tham quan các điểm đến nổi tiếng tại Osaka, Kyoto và Tokyo. Mùa xuân ở Nhật Bản rất đẹp. Hoa anh đào nở rộ khắp các nẻo đường. Hành trình tưởng chừng đã khép lại tốt đẹp với sự hài lòng của tất cả du khách, cho đến lúc chuyến bay trở về của chúng tôi gặp sự cố mà không ai hay biết.

Chị Thư chụp ảnh lưu niệm tại Nhật năm 2016.

Đoàn tạm biệt mùa xuân Nhật Bản tại sân bay quốc tế Narita, Tokyo. Chuyến bay của một hãng quốc tế quá cảnh ở Hong Kong trước khi đưa chúng tôi về Sài Gòn. Lúc máy bay đang ở giữa Đà Nẵng và Nha Trang, tất cả chúng tôi đều nghe được ba tiếng "khực, khực, khực" vang lên trong khoang hành khách.

Tiếng động phát ra mang âm trầm, tưởng như bình thường, nên ít ai nghĩ rằng đó là một sự cố. Ngay sau đó khoảng 10 phút, hành khách được thông báo máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng thay vì Tân Sơn Nhất.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn nhớ như in sự hỗn loạn và nỗi bất an của từng du khách. Có nhiều người muốn về lại Sài Gòn ngay trong đêm nhưng không được. Tuy nhiên, đến hôm sau, tất cả hành khách được bố trí quay về bằng các chuyến bay nội địa. Do không đủ chỗ, tôi cùng hơn 10 du khách nữa phải ở lại Đà Nẵng thêm một ngày đêm.

Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn bàng hoàng. Đối với tôi, cơ trưởng hôm đó là một người hùng, có kinh nghiệm và tài giỏi. Bởi âm thanh mà chúng tôi nghe được là từ một động cơ máy bay gặp trục trặc. Vì không rõ sự cố nào khác sẽ ập đến lúc nào, phi công đã chọn phương án chuyển hướng hạ cánh đến sân bay gần nhất.

Chị Thư (cầm cờ) và đoàn du khách bị "kẹt" lại sau sự cố. Họ tham quan Chùa Cầu, Hội An trong thời gian chờ chuyến đưa về Sài Gòn.

Vốn là hướng dẫn viên chuyên đi tour Nhật, nhưng sau khi nhận được sự hỗ trợ của công ty Vietravel, tôi tiếp tục đưa những du khách còn "kẹt" lại tham quan Đà Nẵng. Hôm đó, chúng tôi có dịp ghé thăm phố cổ Hội An, thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng.

Điều mà tôi nhớ nhất trong hành trình này không chỉ là những bông hoa anh đào nở rộ ở Nhật hay khung cảnh thơ mộng của núi Phú Sĩ, mà còn là hình ảnh từng người trong đoàn ôm lấy nhau mỗi lần có người ra cửa hải quan để về Sài Gòn. Chúng tôi bịn rịn như chẳng muốn rời. Dù biết nhau chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 ngày, chúng tôi đã thân nhau từ khi nào không biết.

Trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi có một trải nghiệm vừa đáng sợ, vừa đáng nhớ, nhưng cũng là một bài học lớn trong nghề. Những kỹ năng, kinh nghiệm được tôi luyện trong suốt hơn 20 năm làm nghề được "dịp" phát huy trong vài tiếng ở sân bay Đà Nẵng.

Một lần nữa, tôi được nghề dạy cho cách xử lý các vấn đề phát sinh bất ngờ, cách cư xử, thái độ làm việc chuyên nghiệp, hay cách làm sao để trấn an cho từng du khách, và hơn hết là bài học đón nhận những rủi ro mà nghề này mang lại.

Phong Vinh ghi