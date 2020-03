Côn Đảo oai hùng

Côn Đảo trước kia được biết đến với tên gọi “địa ngục trần gian”, là nơi giam cầm hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng thuộc nhiều thế hệ, ngày nay là vùng đất thiêng liêng, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam với những địa danh cùng những chứng tích lịch sử như: cầu tàu 914, trại tù Phú Hải, chuồng cọp Pháp - Mỹ, nghĩa trang Hàng Dương.

Côn Đảo còn là điểm du lịch hàng đầu của Việt Nam, được kênh CNN (Mỹ) bình chọn là một trong 12 hòn đảo thiên đường tại châu Á. Ngoài ra, địa danh này cũng góp mặt trong top 5 hòn đảo hứa hẹn nhiều bí ẩn đối với du khách trên thế giới do tạp chí Travel and Leisure bình chọn. Đặt chân đến đây, du khách sẽ quên đi những bộn bề trong cuộc sống, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và tận hưởng những giây phút an yên trong tâm hồn. Ảnh: Tiep.Nguyen/Shutterstock.

Hành trình Côn Đảo (3 ngày), giá từ 8,59 triệu, khởi hành 30/4.