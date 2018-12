Tháng 7 được xem là thời gian cao điểm nhất của du lịch mùa hè. Dịp này, Vietravel tung ra chùm tour trong nước giá tốt thay cho lời tri ân đến khách hàng.

Đông đảo du khách đăng ký tour mùa hè tại Vietravel.

Theo đó, với bộ sản phẩm tri ân tháng 7, du khách sẽ dễ dàng chọn được hành trình phù hợp với nhu cầu của mình. Khám phá miền Tây mùa quả ngọt cùng những câu hò thấm đẫm hồn quê sẽ để lại trong lòng du khách bao hoài niệm đẹp. Đà Lạt mờ sương chính là điểm tránh nóng lý tưởng bởi không khí trong lành và muôn hoa khoe sắc. Biển xanh Ninh Chữ, Nha Trang, Phú Quốc - mỗi nơi mỗi vẻ nhưng đều là nơi gia đình và bạn bè thỏa sức tung tăng, khơi nguồn năng lượng sống.

Đặc biệt, cung đường di sản miền Trung với những giá trị văn hóa linh thiêng và thiên đường ẩm thực phong phú là trải nghiệm khó quên dành cho mỗi gia đình trong dịp hè này.

Do tần suất khởi hành thường xuyên, lượng khách hàng lớn và ổn định lại ký hợp đồng và thanh toán sớm, nên công ty nhận được giá tốt từ các đối tác. Bên cạnh đó, do sở hữu đội xe vận chuyển riêng, nên dù vào mùa cao điểm Vietravel vẫn chủ động việc điều hành và giá thành. Chất lượng dịch vụ trên đường tour vẫn bảo đảm tốt nhất, từ các bữa ăn mang đậm bản sắc địa phương, khách sạn tiêu chuẩn 2 - 3 sao, hướng dẫn viên chuyên nghiệp và tận tình… mang đến sự yên tâm cho du khách trong suốt hành trình.

Mùa hè là khoảng thời gian thích hợp để các thành viên trong gia đình hay nhóm bạn cùng nhau du ngoạn khắp nơi.

Hè là dịp nhiều hãng lữ hành giảm giá nhiều tour du lịch. Bên cạnh hàng loạt vấn đề phát sinh không đáng có, tour giá rẻ mà không đảm bảo chất lượng đôi khi làm hỏng cả chuyến đi vui vẻ của mỗi gia đình.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không phải cứ tour khuyến mãi hay giảm giá là có vấn đề. Nếu du khách chọn đúng đơn vị lữ hành uy tín, việc du lịch thoải mái với mức giá tốt nhất mà chất lượng dịch vụ không đổi vẫn hoàn toàn khả thi. Xu hướng du lịch nổi bật của những năm gần đây chính là sự kết hợp của các công ty lữ hành với các hãng hàng không, nhà hàng khách sạn để cùng xây dựng sản phẩm giá tốt mà chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo.

Du khách cũng nên phân biệt các khái niệm tour kích cầu, giá rẻ, giá tốt… để lựa chọn sáng suốt nhất. Trong đó, tour kích cầu là chương trình ưu đãi trong một thời gian nhất định, do sự hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các đối tác dịch vụ. Tour giá rẻ giảm giá thành bằng cách cắt giảm bớt dịch vụ lẽ ra du khách được hưởng. Tour giá tốt là những sản phẩm có giá bán hợp lý mà chất lượng dịch vụ không đổi. Đây cũng chính là tiêu chí mà Vietravel luôn đề cao trong nhiều năm nay: luôn có giá tốt phục vụ khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào.

Sau gần 4 tuần triển khai chương trình khuyến mại "Hè rực rỡ 2016, Vietravel đã phục vụ khoảng 80.000 lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ. Điều này, một mặt chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch, mặt khác khẳng định thành công bước đầu của công ty trong việc đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tham khảo chùm tour tri ân tháng 7:

- Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (1 ngày), giá từ 399.000 đồng. Khởi hành ngày 10, 24/7.

- Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy (3 ngày), giá từ 1,699 triệu đồng. Khởi hành ngày 10, 24 /7.

- Đà Lạt - Thác Đambri - Thung lũng vàng - Lang Biang (3 ngày), giá từ 1,85 triệu đồng. Khởi hành ngày 5, 8, 12, 19, 26/7.

- Nha Trang - Hòn Lao - Wonder Park - Vinpearl Land (3 ngày, 3 đêm), giá từ 1,99 triệu đồng. Khởi hành ngày 13, 27/7.

- Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Vinpearl Land (3 ngày), giá từ 3,59 triệu đồng. Khởi hành ngày 5, 19/7.

- Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An (3 ngày), giá từ 3,99 triệu đồng. Khởi hành ngày 14, 21, 28/7.

- Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế (4 ngày), giá từ 4,39 triệu đồng. Khởi hành ngày 4, 11, 20/7.

