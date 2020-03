Loài chim xuất hiện trong video có tên takahe. Đây là loài chim không biết bay ở New Zealand, có chiều dài cơ thể khoảng 63 cm. Chúng có đôi cánh nhỏ yếu, đôi chân chắc khỏe và chiếc mỏ lớn. Hiện nay chỉ còn hơn 400 cá thể chim Takahe sinh sống trong tự nhiên. Quá trình phát triển chậm và khả năng sinh sản thấp là vấn đề lớn, khiến loài chim quý hiếm này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Video là kết quả của quá trình hợp tác trong suốt tám năm qua của Air New Zealand và Cục Bảo tồn New Zealand. Từ năm 2012, hai tổ chức đã phối hợp để chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên của xứ sở kiwi. Đến nay, Air New Zealand đã hỗ trợ di chuyển hơn 3.200 loài động vật trong Sách Đỏ đến nơi cứ trú an toàn, tài trợ bẫy côn trùng cho 38.000 hecta đất trên cả nước, hỗ trợ các dự án nghiên cứu trong khu bảo tồn hải dương tại New Zealand.

"Câu chuyện có cách thể hiện đơn giản, nhẹ nhàng nhưng truyền tải một thông điệp quan trọng: loài chim bản địa của New Zealand đang cần tất cả chúng ta chung tay giúp đỡ. Những video hướng dẫn an toàn bay của chúng tôi đã nhận được hơn 180 triệu lượt xem trong một thập kỷ qua, đây chính là phương thức hiệu quả nhất để chúng tôi nói về sự khủng hoảng đa dạng sinh học tại New Zealand", ông Jodi Williams – Giám đốc Thương hiệu và Tiếp thị Toàn cầu của Air New Zealand, cho biết.