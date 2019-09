Mùa thu ở Hội An không rõ rệt như Hà Nội nhưng nắng là thứ khiến phố Hội trở nên khác biệt so với mùa hè. Không còn quá đông khách du lịch với khung cảnh đoàn người nhễ nhại mồ hôi, chiều thu Hội An mang vẻ thanh bình hơn.