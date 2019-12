Lisa Dorenfest, một blogger du lịch, đã rút ra quy tắc: "Không có bữa sáng nào là miễn phí", dù điều đó được thông báo khi nhận phòng.

Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi thuê phòng khách sạn, nếu không muốn phải trả thêm tiền.

Đồ ăn ở quầy mini-bar

Theo blogger du lịch Jennifer Melroy, người điều hành blog National Park Obsessed, các quầy bar nửa-miễn-phí là một trong những chiêu của khách sạn. Bạn cần phải đọc cẩn thận bảng giá để biết được món đồ nào miễn phí, món nào không.

Tại nhiều khách sạn, việc bạn di chuyển vị tri các món đồ trong minibar cũng khiến bạn bị tính tiền. Ảnh: Hotel Partner.

Một số khách sạn không chỉ bày đồ ăn phải trả tiền trong tủ lạnh mini, mà còn đặt trên quầy bar. Nhiều người không để ý và tưởng rằng những thứ trên quầy bar là miễn phí và sử dụng, cho đến khi bạn phải thanh toán thêm tiền lúc rời đi. Có khách sạn để nước đóng chai trong tủ lạnh khiến khách lầm tưởng đây là đồ miễn phí. Bạn hãy nhớ tiêu chuẩn của khách sạn là khách được tặng 1-2 chai miễn phí trong phòng. Nếu uống hơn, bạn sẽ phải rút hầu bao.

Đôi khi bạn còn phải trả tiền cho những thứ mình không sử dụng. Nhiều khách sạn sử dụng thiết bị cảm biến chuyển động tại quầy bar mini, bạn sẽ bị tính phí nếu vô tình chạm vào hoặc di chuyển đồ vật nào đó. Nguyên tắc tốt nhất là: Chỉ nhìn thôi, đừng chạm! (trừ khi bạn có nhu cầu sử dụng những món đồ ăn đó thật sự.)

Bữa sáng buffet miễn phí

Lisa Dorenfest, một blogger du lịch khác, đã rút ra: "Không có bữa sáng nào là miễn phí". Giá bữa sáng đã được tính vào trong giá phòng. Do đó, cô thường chọn các khách sạn 3 sao, phòng ốc đủ sạch sẽ và thường không bán kèm bữa sáng buffet. Lisa chấp nhận ra một quán ăn địa phương để dùng bữa sáng, bởi rẻ hơn giá phòng đã bao gồm cả buffet.

Xe đưa đón sân bay

Tanner Callais, người sáng lập và biên tập viên của trang web Cruzely.com, nhận ra rằng khi đi du lịch thường các khách sạn sẽ cung cấp gói vận chuyển và đưa đón. Điều này nghe có vẻ tiện lợi nhưng thực tế, khách sạn đưa đón giá thường cao hơn bạn bắt taxi thường hoặc sử dụng Uber, Grab... Điểm cộng duy nhất cho dịch vụ này là sự thuận lợi.

Thú bông cho trẻ em

Các khách sạn khi chuẩn bị phòng gia đình thường đặt sẵn một con gấu bông trên giường, để khi những đứa trẻ bước vào, chúng cho rằng mình vừa nhận được một món đồ chơi mới. Phụ huynh thường phải trả 30 USD cho con thú nhồi bông này. Hãy tưởng tượng, một đứa trẻ sẽ phấn khích như nào khi nhìn thấy một món đồ chơi mới, và bố mẹ chúng lại từ chối trả tiền. Phần lớn bố mẹ dù biết là đắt, vẫn "tặc lưỡi" mua cho con.

Phí thay đổi tên khi đặt phòng

Glass là một blogger du lịch, người điều hành blog du lịch Project Untethered nhớ lại câu chuyện gần đây xảy ra với mẹ vợ anh. Bà vừa trở về sau một kỳ nghỉ và nhận thấy một khoản phí khách sạn 200 USD bị trừ vào thẻ tín dụng. Sau vài cuộc điện thoại cho khách sạn, bà giận dữ khi nhận ra lý do. Ban đầu chồng bà – tức bố vợ của Glass, đặt phòng hộ cho vợ bằng tên của ông, nhưng thực tế ông không hề đi. Do đó, khách sạn đã tính phí thay đổi tên người đặt 200 USD mà không hề thông báo trước. Hãy cẩn thận khi đặt hộ phòng cho một người bạn hoặc thành viên trong gia đình để tránh tình trạng trên.

Sử dụng máy tính, máy in hoặc điện thoại của khách sạn

Đôi khi, việc sử dụng máy tính, điện thoại và các máy móc khác cũng không hề miễn phí. "Có lần tại một khách sạn nổi tiếng, tôi đã thử sử dụng máy tính để in vé máy bay cho chuyến bay sắp tới. Tôi mất 10 USD để sử dụng máy tính trong 15 phút, cộng thêm 2 USD nữa để in một tờ giấy", một du khách chia sẻ. Để tránh những khoản phí vô lý này, hãy đề nghị quầy lễ tân hoặc nhân viên khách sạn đặt bữa ăn tối hoặc in vé máy bay cho bạn thay vì sử dụng điện thoại, máy tính trong phòng.

Làm thế nào để giải quyết những khoản phụ phí bất ngờ?

Dù bạn có thể gọi cho khách sạn, làm lớn chuyện lên và đe dọa nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng vô tội đang trả lời điện thoại, thực sự đó không phải là ý tưởng hay nhất. Theo Greg Ramey, đồng sáng lập và Giám đốc doanh thu của nền tảng du lịch nhóm BACH, chìa khóa để chống lại một hóa đơn bất ngờ chính là... lòng tốt.

Một cách lịch sự, hãy hỏi quầy lễ tân để hiểu rõ hơn về số tiền bạn phải chi trả và tùy thuộc vào từng loại phí, có thể họ sẽ thay đổi và bỏ đi cho bạn. Nhiều người đã áp dụng lời khuyên của Ramey và trao đổi với quản lý của khách sạn, có người may mắn được miễn số đồ ăn đã sử dụng trong minibar.

Nam Trần (Theo Ladders)