Dù đã đến nhiều lần, Chí Thiện cho biết anh rất ấn tượng với nơi này vì nhiều điểm tham quan, các hoạt động và đồ ăn cho cả gia đình. "Tôi thích những chuyến tàu lượn công nghệ cao tại đây, mặc dù tôi cũng sợ tàu lượn cao tốc giống Thụy Bình. Bảo An còn phải trấn an tôi khi chúng tôi tham gia The Revenge of the Mummy. Ngoài ra, tôi rất thích buổi trình diễn Crane Dance vì nó rất bất ngờ", Chí Thiện chia sẻ.