Cặp đôi quyết định trở thành người chăm sóc thú cưng sau khi tiêu hết tiền trên đường khám phá thế giới. Họ đã trông nom chó cưng cho 19 gia đình tại nhà và nhiều điểm đến xa xôi hơn như Dublin (Ireland), New York (Mỹ) và Thái Lan.



Chú chó đầu tiên Ben và Mariano trông đưa họ tới New York. "Chúng tôi đã gặp may từ chuyến đi đầu tiên tới Manhattan. Chủ nhà có một căn hộ rộng lớn nằm cách công viên Trung tâm ba toà nhà, với ban công lớn nhất tôi từng thấy. Chúng tôi phải tự cấu mình để biết mọi thứ đang xảy ra thực sự".