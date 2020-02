Cảnh sát du lịch Thái Lan làm video cổ vũ những người Trung Quốc đang phải đối mặt với dịch nCoV.

Trước tình hình khách Trung Quốc đến Thái Lan sụt giảm, 130 cảnh sát du lịch đã quay video cổ vũ bằng tiếng Trung: "Chúng tôi hy vọng người Trung Quốc sớm vượt qua thảm họa này. Chúng tôi yêu quý các bạn như người nhà. Trung Quốc, cố lên! Vũ Hán, cố lên!".

Chadtha Komonwattana, đại diện Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan, cho biết cơ quan này "vô cùng lo lắng" về tình hình dịch bệnh. Ông cho rằng video thể hiện khẩu hiệu "Your First Friend" của lực lượng này, tức cảnh sát du lịch là những người bạn tốt nhất của mọi du khách đến Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan cổ vũ khách Trung Quốc Video: The Nation.

Tới nay, Thái Lan ghi nhận ít nhất 25 ca nhiễm nCoV, 9 người đã bình phục và 16 người đang được chữa trị.

Khách Trung Quốc chiếm 40% lượng khách quốc tế đến Thái Lan với khoảng 11 triệu lượt vào năm ngoái. Do đó lệnh cấm toàn bộ tour đưa khách đoàn ra nước ngoài từ đầu năm nay của Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề với ngành du lịch xứ chùa Vàng, khi dịch nCoV bùng phát.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Pipat Ratchakitprakan ước tính tổng thiệt hại về kinh tế lên đến 300 tỷ baht (khoảng 9,6 tỷ USD) trong 6 tháng đầu 2020, nếu dịch bệnh được khống chế trong tháng 3 và ngành du lịch hồi phục vào tháng 7.

Vào 4/2, Nội các Thái Lan phê duyệt những biện pháp hỗ trợ tạm thời cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tuy nhiên, nhiều nhà điều hành du lịch cho rằng động thái này "không đáng kể và quá chậm trễ".

