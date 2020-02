Israel buộc những người tiếp xúc với đoàn khách Hàn Quốc dương tính nCoV tự cách ly trong hai tuần, bao gồm nhân viên khách sạn, vườn quốc gia.

18 người trong đoàn 76 khách Hàn Quốc đến Israel và vùng Bờ Tây từ ngày 8 đến 15/2 dương tính với nCoV khi trở về nhà, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Hiện chưa rõ những người này bị nhiễm virus vào thời điểm nào.

Bộ Y tế Israel khuyến cáo bất kỳ ai đã tiếp xúc với đoàn khách Hàn Quốc trên tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng và tránh đến nơi công cộng.

Từ tối 22/2, gần 200 học sinh và ít nhất 15 giáo viên Israel bắt đầu tự cách ly, do tình cờ cùng có mặt tại nhiều điểm tham quan của đoàn khách Hàn Quốc trên. Toàn bộ nhân viên của những khách sạn đoàn khách Hàn Quốc nghỉ lại, và nhân viên của hàng loạt vườn quốc gia như Masada, Tel Beer Sheva cũng phải tự cách ly.

Đến nay, Israel xác nhận hai ca nhiễm nCoV, trong đó có một người trở về từ du thuyền Diamond Princess. Từ 24/2, Israel từ chối nhập cảnh mọi khách nước ngoài đã đến Hàn Quốc và Nhật Bản trong 14 ngày trước đó. Quốc gia này cũng ban lệnh cấm nhập cảnh với khách từ Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Thái Lan và Singapore.

Khoảng 1.600 người Hàn Quốc đang mắc kẹt tại Israel do đường bay giữa hai nước đã ngừng hoạt động. Thậm chí, một chuyến bay chở 188 hành khách của Korean Air hạ cánh tại sân bay Ben Gurion, Israel vào tối 22/2 đã phải quay về Seoul. Chính quyền địa phương chỉ cho 12 hành khách Israel sơ tán khỏi máy bay và cách ly, do chuyến bay có khoảng 130 người Hàn Quốc. Động thái này bị người Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ.

Nhân viên y tế chuẩn bị sơ tán 12 hành khách Israel trên chuyến bay của Korean Air hạ cánh tại sân bay Ben Gurion. Ảnh: Magen David Adom.

Số ca nhiễm Covid-19 trong những ngày gần đây tăng vọt tại Hàn Quốc, sau khi một ca "siêu lây nhiễm" được phát hiện ở thành phố Daegu vào tuần trước. Hàn Quốc xác nhận hôm 24/2 có 763 ca nhiễm nCoV - cao nhất ngoài Trung Quốc. Chính phủ nước này phải nâng cảnh báo lên "mức cao nhất".

An An (Theo Aljazeera, Times of Israel)