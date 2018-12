Ký ức Hội An là chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với không gian biểu diễn trải rộng 25.000 m2, ra mắt công chúng ngày 18/3. Với 500 diễn viên, chương trình sẽ đưa du khách về một thương cảng Hội An thế kỷ 16 – 17 để chứng kiến những thăng trầm của phố Hội suốt 400 năm lịch sử. Dự kiến, mỗi suất diễn Ký ức Hội An sẽ phục vụ khoảng 3.300 khán giả, giá vé chưa được công bố.

Đây là một phần trong Công viên Văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An đang xây dựng tại sông Hoài, dự kiến ra mắt tháng 4 năm nay. Công viên này tái hiện không gian thương cảng Hội An những thế kỷ hoàng kim và tạo không gian cho du khách tương tác với văn hóa truyền thống địa phương.