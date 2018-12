Khách chỉ trích an ninh sân bay vì coi thường phụ nữ / Những hành khách không trả tiền nhưng luôn muốn ngồi khoang hạng sang

Dưới đây là một số trường hợp hành khách bị phạt nặng khi gây náo loạn, đánh tiếp viên hàng không.

Đánh vào vai tiếp viên

Đầu tháng 9/2017, James August bay từ New Jersey tới Hawaii (Mỹ) để du lịch cùng gia đình và sử dụng dịch vụ của hãng Hawaiian Airlines. Do say rượu, người này đã gây rối trên máy bay. Khi bị tiếp viên hàng không nhắc nhở, anh ta đã đánh vào vai một tiếp viên, theo báo cáo từ FBI.

Việc hành khách say xỉn, gây gổ với tiếp viên hàng không trên các chuyến bay không còn là chuyện hiếm trên thế giới. Ảnh: Globalnews.

Tháng 2/2018, tòa án buộc James phải nộp phạt gần 100.000 USD vì hành vi của mình. Anh ta cũng phải đối mặt với mức án 3 tháng quản chế, theo Honolulu Star-Advertiser.

Tát tiếp viên

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Cebu Pacific từ Manila tới Davao (Philippines) vào năm 2016. Phi hành đoàn đã yêu cầu một nữ hành khách cất hành lý lên khoang để đồ phía trên chỗ ngồi. Khi máy bay hạ cánh, nữ hành khách đã gọi một tiếp viên lại và tát cô vì lý do: không giúp khách lấy đồ từ trên cao xuống. Nữ tiếp viên sau đó đã đăng hình ảnh bị tát lên mạng, với một vết đỏ đậm trên vùng mặt và cổ, theo CNN.

Theo luật pháp Philippines, hành khách này phải đối mặt với mức án cao nhất vì hành hung tiếp viên là 3 năm tù, nộp phạt 10.000 USD.

Hình ảnh tiếp viên bị tát sau khi đăng lên mạng đã nhận được nhiều sự cảm thông của dư luận. Nhiều người chỉ trích nữ hành khách vì hành vi thô lỗ trên. Ảnh: Stuff.

Chửi mắng tiếp viên

Sự việc xảy ra vào năm 2015 trong chuyến bay từ Ai Cập tới Anh. Ibrar Zade, 25 tuổi đến từ Birmingham bị tòa án kết tội sỉ nhục hai tiếp viên hàng không và phạt 1.400 bảng (gần 42 triệu đồng).

Theo Mirror, Zade đã yêu cầu thực đơn theo đạo Hồi. Tuy nhiên, phần thức ăn này hết nên tiếp viên đã lên xin lỗi nam du khách và yêu cầu phục vụ một bữa ăn khác. Zade không chấp nhận và lên tiếng chửi bới, đe dọa tiếp viên.

Trên chuyến bay, Zade liên tục đòi hỏi bữa ăn có chế độ dành cho người theo đạo Hồi và dù tiếp viên đã xin lỗi, người này vẫn tiếp tục mắng chửi họ. Ảnh: Mirror.

Công tố viên Liz Rider ở Birmingham cho biết hành động của Zade là vô trách nhiệm, gây khó khăn cho các tiếp viên và khiến những hành khách ngồi cạnh khó chịu.

Tạt nước sôi vào tiếp viên

Tháng 12/2014, nhóm 4 du khách Trung Quốc tạt mì, nước sôi vào một tiếp viên hàng không Thái Lan và đe dọa đánh bom máy bay. Lý do là họ muốn ngồi cạnh nhau nhưng không được đổi chỗ. Sự việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị cất cánh từ Bangkok (Thái Lan) tới Nam Kinh (Trung Quốc). Cơ trưởng buộc phải cho máy bay quay đầu để đưa 4 khách du lịch Trung Quốc xuống.

Những hành khách này đã phải bồi thường 50.000 baht (hơn 35 triệu đồng) cho nữ tiếp viên. Riêng người phụ nữ hắt nước nóng và mì vào tiếp viên phải nộp phạt thêm 200 baht (gần 150.000 đồng).

Hành khách mắng tiếp viên Hành khách cư xử thô lỗ trên chuyến bay. Video: Youtube.

Giới chức Trung Quốc cho biết những hành khách này bị đưa vào danh sách đen - nơi ghi lại tên tuổi của công dân có hành vi xấu khi đi du lịch. Những người này còn phải đối mặt với các hình phạt như phạt tiền, hạn chế cho xuất cảnh đi du lịch...