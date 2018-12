Trứng cút lộn xào me Không khác gì mấy so với hột vịt lộn xào me nhưng món này được nhiều người lựa chọn hơn vì trứng cút nhỏ hơn, ít tạo cảm giác sợ khi ăn con. Món ăn dọn lên có nước me quánh đặc, vị chua kèm theo vị cay của ớt xắc, trứng khi ăn thấy bùi bùi. Nhờ hành phi, rau răm nên món thơm hơn. Một đĩa trứng cút lộn thường có giá từ 15.000 đồng.