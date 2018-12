Du khách sốc khi bị cướp giữa ban ngày ở Nam Phi / Du khách bị cướp bắn chết khi đi hưởng trăng mật

Đề xuất thuế trấn lột do thị trưởng mới của thành phố Rio de Janeiro đưa ra. Trước kỳ Olympics 2016, trấn lột và ăn cướp đã trở thành thảm họa đường phố ở đây với 8.000 vụ chỉ trong vòng một tháng, cao gấp đôi so với thông thường, theo The Sun.

Bảo vệ thành phố đuổi theo một băng đảng cướp túi xách và ví tiền từ những du khách trên bãi biển Arpoador, thành phố Rio de Janeiro. Ảnh: AAP.

Sau khi bị trấn lột, các du khách đã yêu cầu chính quyền thành phố bồi thường cho họ, khiến Rio nảy ra ý tưởng trên.

Có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này. Các doanh nghiệp du lịch bày tỏ quan ngại khoản phí này sẽ làm trì trệ tình trạng của ngành du lịch, trong khi tỷ lệ phạm tội của thành phố vẫn tăng vọt. Các cư dân thành phố cũng sửng sốt và khó chịu khi họ không được nhận tiền bồi thường như du khách.

Các thành phố lớn của Brazil thường xuyên xảy ra các vụ trấn lột, ăn cướp, móc túi, đặc biệt là ở Rio de Janeiro. Khi đến Rio, các du khách được khuyên không nên đeo đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền hay mang những vật dụng quý. Mọi người cũng nên tránh mang nhiều tiền mặt và thẻ tín dụng. Đặc biệt, khi bị tấn công hay trộm cắp, du khách không nên phản kháng, bởi các tên cướp đều mang vũ trang và liều lĩnh.

