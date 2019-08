Trẻ em Korowai sống chung với chị gái, mẹ và bà. Cho đến năm 8 tuổi, những cậu bé theo cha đi săn, học cách bước đi trong rừng và rình rập con mồi. Trước đây, khi các cộng đồng xảy ra chiến tranh do những xung đột về đời sống tâm linh, pháp thuật, người đàn ông đóng vai trò bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, các hình thức chiến tranh đã dần mất đi do sự xâm nhập văn minh.