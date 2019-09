60 nhạc cụ truyền thống cùng 150 xe cổ sẽ xuất hiện trong chương trình "Nhạc cụ dân tộc và xe cổ - Hành trình di sản".

Chương trình kéo dài trong hai ngày 7-8/9. Ban tổ chức cho biết, sẽ có hơn 60 loại nhạc cụ truyền thống, chắt lọc từ tinh hoa, hồn cốt của nền âm nhạc dân tộc được trình diễn bởi hơn 200 nghệ nhân, diễn viên thuộc nhiều dân tộc trong buổi tối ngày 7/9.

60 loại nhạc cụ truyền thống sẽ được biểu diễn vào tối 7/9.

Bên cạnh đó, chương trình còn có màn diễu hành với 150 chiếc xe cổ gồm: xe hơi, xe gắn máy, xe đạp. Đoàn diễu hành gồm 200 nhà sưu tầm, bảo tồn xe cổ trên toàn quốc đi từ phố cổ Hội An, qua huyện Duy Xuyên đến khu đền tháp Mỹ Sơn trong hai ngày 7 và 8/9. Đoàn sẽ dừng lại ở nhiều địa danh nổi tiếng: chợ Nồi Rang, cầu Trường Giang, cầu Duy Thành, quốc lộ 1, tỉnh lộ 610 trên cung đường dẫn đến khu đền tháp Mỹ Sơn. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng tham gia đoàn diễu hành.

Đoàn diễu hành xe cổ đi từ phố Hội An đến thánh địa Mỹ Sơn.

Ông Đinh Hài, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, thành viên Ban tổ chức cho biết: "Những nhạc cụ truyền thống được trưng bày, biểu diễn lần này là tài sản vô giá góp phần làm nên bản sắc văn hóa của từng vùng đất nói riêng và tinh hoa của cả đất nước nói chung. Bằng ý chí, tài năng và nhiệt huyết của nhiều thế hệ nghệ nhân, diễn viên, kho tàng quý báu ấy không hề mai một, được lưu giữ vững bền trong đời sống và hiện diện sinh động trong công cuộc phát triển đất nước".

Đưa nhạc cụ truyền thống và xe cổ vào không gian thiêng liêng của Hội An và Mỹ Sơn, ban tổ chức chia sẻ, đây là nghĩa cử trả ơn đối với trí tuệ, công sức của tiền nhân, đồng thời là một nhắc nhở với thế hệ tương lai giữ gìn, tôn tạo để giá trị các di sản sống mãi.

Chương trình "Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ- Hành trình di sản" diễn ra trong hai ngày 7-8/9.

Chương trình "Nhạc cụ dân tộc và xe cổ - Hành trình di sản" được tổ chức nhân dịp chào mừng 20 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Ngoài phần diễu hành và biểu diễn của các loại xe cổ, nhạc cụ truyền thống, trong khuôn khổ Chương trình còn có đêm nhạc dân tộc "Sắc màu di sản" tại sân khấu Công viên vườn tượng An Hội lúc 20h ngày 7/9 và Liên hoan ẩm thực "Hương vị Xứ Quảng" ngày 7-8/9, tại công viên Vườn tượng An Hội.

Đình Xê