Ninh Thuận Festival ván diều lần đầu có tại Việt Nam sắp được tổ chức ở biển Ninh Chữ hứa hẹn thu hút hàng trăm vận động viên quốc tế, ngày 7/12.

Đây là sự kiện thể thao biển quy mô với hàng trăm vận động viên quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Australia, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan..., trong đó khoảng 60% là các vận động viên quay lại Ninh Chữ lần thứ hai. Sự kiện này diễn ra sau cuộc thi lướt ván diều chuyên nghiệp lớn nhất châu Á tổ chức tại đây vào tháng 2/2016.

Ván diều đủ màu sắc từ các vận động viên sẽ vẽ nên bức tranh đầy sắc màu, sôi động cho bãi biển Ninh Chữ ngày đầu tháng 12.

Từ lâu, bãi biển Ninh Chữ (TP Phan Rang - Tháp Chàm) đã nổi tiếng trong cộng đồng lướt ván diều quốc tế bởi những ưu ái từ thiên nhiên ban tặng. Mặt biển lặng sóng, tốc độ gió trung bình đạt 17 hải lý một giờ, đặc biệt phù hợp với lướt ván diều. Tạp chí The Kiteboarder Magazine (Mỹ) đã bình chọn Ninh Thuận là điểm đến quốc tế hàng đầu tại Việt Nam cho môn thể thao lướt ván diều.

Nương theo gió, các vận động viên say mê điều khiển những cánh diều sặc sỡ lướt trên từng ngọn sóng và vút bay lên không trung. Những cú nhào lộn giữa không trung, đáp xuống mặt biển khéo léo đầy mạo hiểm hứa hẹn thu hút nhiều du khách và người dân Ninh Thuận.

Biển Ninh Chữ sóng êm, nhiều gió, được nhiều vận động viên lướt ván diều quốc tế ưa chuộng, là điểm đến lý tưởng cho môn thể thao nước mạo hiểm này.

Gây ấn tượng bởi vẻ đẹp yên bình, cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 5 km, hơn 10 km biển Ninh Chữ bằng phẳng, hình vòng cung, nổi tiếng với những bãi cát vàng mịn và nước biển xanh trong. Nơi đây được bình chọn là một trong 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam.

Biển Ninh Chữ từ hơn 100 năm nay hầu như không bị ảnh hưởng của bão. Môi trường biển trong lành, nắng ấm và lượng gió mạnh, thềm lục địa thoai thoải với độ dốc dưới 5% là những lợi thế để Ninh Chữ thu hút khách du lịch tham gia lướt ván diều, ván buồm, sailing, motor nước... từ khắp nơi trên thế giới.

Nằm trong dự thảo quy hoạch là khu du lịch quốc gia của tỉnh trình Chính phủ, với thế mạnh về du lịch trải nghiệm đa dạng, Ninh Chữ là điểm đến hội tụ những điều kiện: tiềm năng tự nhiên phong phú với gió và nắng quanh năm, văn hóa bản địa đặc sắc, hệ sinh thái, ẩm thực phong phú... có thể thu hút du khách suốt 12 tháng trong năm.

Ninh Chữ hiện là vùng đất thu hút các nhà phát triển bất động sản, du lịch tên tuổi. Những dự án quy mô lớn với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai, trong đó có Sailing Bay Ninh Chữ - dự án ApartHotel xu hướng "All - in - one" tiên phong tại đây.

Sailing Bay Ninh Chữ do Tập đoàn Crystal Bay làm chủ đầu tư dự kiến được khởi dựng tại trung tâm Ninh Chữ (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Dự án dành tới 81,5% diện tích cho 101 tiện ích quy mô lớn và cảnh quan. Thiết kế hình cánh buồm căng gió, Sailing Bay Ninh Chữ được kỳ vọng là biểu tượng phồn vinh của vùng đất này. Những hoạt động thể thao biển như lướt ván diều, sailing... được chú trọng phát triển, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mang lại trải nghiệm đa dạng, nhiều sắc màu cho du khách khi Sailing Bay Ninh Chữ chính thức đi vào hoạt động.

Festival ván diều sẽ diễn ra tại biển Ninh Chữ vào ngày 7/12 sắp tới với nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn du khách.

Tiếp tục góp phần kiến tạo điểm đến Ninh Chữ, đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến trải nghiệm của châu Á, Tập đoàn Crystal Bay đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng như: Đua xe địa hình trên sa mạc Mũi Dinh dịp 30/4 hàng năm, Festival lướt ván diều cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Cùng với Tập đoàn Crystal Bay, các đơn vị cùng tổ chức Festival ván diều Ninh Chữ 2019 bao gồm Hiêp hội du lịch tỉnh Ninh Thuận và Phi Kite School. Đây cũng là dịp để khách du lịch tận hưởng, trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp bất tận của vùng đất được thiên nhiên ưu ái đặc biệt này.

Bảo Trân