Mỹ Một khúc gỗ đã nổi trên hồ hàng trăm năm nhưng không bị mục nát và luôn theo phương thẳng đứng, thay vì nằm ngang như thông thường.

Nằm giữa lòng hồ Crater nước xanh như ngọc, bang Oregon là một thân cây nổi trên mặt nước theo phương thẳng đứng. Nó chính là điểm nhấn giúp hồ Crater nổi tiếng khắp thế giới và hút khách du lịch. Thân cây này còn được biết đến với tên gọi The Old Man of the Lake (Ông già của hồ nước).

Thân cây có đường kính khoảng 61 cm, dài 9 m, phần nổi trên mặt nước khoảng 1,2 m. Vỏ cây trắng xóa do tác động của môi trường trong hơn một thế kỷ.

Nó có khả năng đỡ được một người đứng lên. Ảnh: National Parks Conservation Association.

Lần đầu tiên thân gỗ này được mọi người biết đến là vào năm 1902, khi tác giả Joseph S. Diller xuất bản cuốn sách địa chất đầu tiên về hồ Crater. Đây cũng là năm khu vực hồ được công nhận là công viên quốc gia. Trong cuốn sách, Joseph nhắc tới một thân cây gỗ lớn mà ông tìm thấy vào 6 năm trước. Vì vậy, có thể nói "ông già" đã nổi trên mặt nước hơn 120 năm. Còn theo phương pháp định vị carbon, thân cây có niên đại ít nhất 450 năm.

Tuy nhiên, điều gì khiến một thân gỗ mục nổi trên mặt nước trở nên nổi tiếng? Đáp án đầu tiên là nó nổi theo phương thẳng đứng, chứ không phải nằm ngang như các khúc cây thông thường.

Giả thuyết cho rằng thân gỗ rơi thẳng đứng xuống lòng hồ, rễ cây bị mắc kẹt vào những tảng đá phía dưới. Thời điểm rễ cây bật ra khỏi đá, thân gỗ bị thấm nước lâu nên nặng hơn phần nổi phía trên, giữ cho nó đứng thẳng. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa đưa ra bằng chứng cụ thể cho giải thích này. Việc thân cây đứng thẳng chứ không nằm ngang trên nước vẫn còn là một câu hỏi không lời đáp. Ngày nay, du khách có thể nhìn xuống đáy của hồ nước trong xanh, và không nhìn thấy gốc cây bị níu giữ bởi bất kỳ tảng đá nào.

Điều bí ẩn thứ hai là dù ngâm trong nước hàng trăm năm, gỗ không bị mục. Một số giả thuyết cho rằng nước trong hồ khá lạnh nên gỗ được bảo quản tốt. Tuy nhiên đáp án này cũng không khiến nhiều người thỏa mãn.

Hồ Crater nằm trong vườn quốc gia cùng tên. Ảnh: Wiki.

Điều bí ẩn tiếp theo là "Ông già của hồ nước" có khả năng tự di chuyển mà không có bất kỳ lực đẩy nào. Joseph từng phát hiện khúc gỗ đã di chuyển 400 m trong vòng 5 năm từ vị trí ban đầu. Một cuộc điều tra sâu hơn được tiến hành từ 1/7 đến 30/9/1938 chỉ ra "ông già" có thể di chuyển một km mỗi ngày dù thiếu lực đẩy.

Tuy nhiên, bí ẩn vẫn chưa dừng ở đó. Người dân địa phương tin rằng gốc cây còn có khả năng điều chỉnh thời tiết. Do có khả năng di chuyển tới bất kỳ địa điểm nào trong hồ, nên nó trở thành mối đe dọa với tàu thuyền. Năm 1980, các nhà khoa học quyết định buộc khúc gỗ nổi này vào cạnh một hòn đảo để tránh các tai nạn hàng hải xảy ra trong quá trình thám hiểm tàu ngầm trong lòng hồ.

Theo người dân, khi "ông già của hồ nước" bất động cũng là khi thời tiết đang đẹp chuyển sang mưa, bão và có tuyết. Khi đó, trời mới sang tháng 8. Ngay lập tức, khúc gỗ được thả ra để tiếp tục trôi nổi tự do, thời tiết lại êm đẹp trở lại.

Bí mật về 'ông già' 120 năm tuổi của hồ Crater Video: CBS Sunday Morning.

Theo truyền thuyết của người Mỹ bản địa, một trận chiến long trời lở đất từng xảy ra vào đêm ở miền nam Oregon, cách đây hơn 7.700 năm. Đứng trên đỉnh núi Mazama, vị thần của thế giới ngầm đã ném những hòn đá nóng chảy lên bầu trời khi bị con gái của một thủ lĩnh trong vùng từ chối. Skell, vị thần ở trên trời đã đáp trả bằng cách ném những quả cầu lửa xuống núi Shasta và làm thổi bay đỉnh Mazama. Kết thúc cuộc chiến, thần Skell chiến thắng bằng cách đổ đầy nước vào vùng hõm chảo, tạo ra hồ Crater. Hồ Crater là một hồ nước ở Tây Mỹ, trong vườn quốc gia Crater Lake. Nước trong hồ nổi tiếng với màu xanh da trời đậm, nước trong vắt. Vườn quốc gia hồ Crater cách thị trấn Medford ở phía nam 1,5 tiếng lái xe. Bạn có thể đi theo quốc lộ 62 East (mở quanh năm) để tới cổng phía tây. Nếu xuất phát từ thị trấn Klamath Falls, bạn có thể đi theo quốc lộ 97 về phía bắc, đến quốc lộ 62 West để vào phía nam của công viên.

Anh Minh (Theo Oddity Central)