Cá song đen cũng là loại cá nằm trong top được ưa chuộng hàng đầu trong các loài cá biển bởi thịt trắng, ngọt và dai do chúng sống ở tầng đáy đại dương, nơi độ mặn cao, nước biển trong và lạnh nên thị cá được thẩm thấu vị tinh khiết của biển. Từng thớ, từng múi thịt chắc nịch nên khi chế biến món ăn dù là gỏi hay hấp, nướng, xào, chiên đều phù hợp. Chan Wai Keong cho biết cá song có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cung cấp lượng chất đạm đáng kể lại dễ tiêu nên tốt cho đường tiêu hóa, đặc biệt không chóng ngán như thịt bò hay thịt lợn. Đây là một trong những lý do ông chọn loại nguyên liệu này giới thiệu trong mùa hè oi bức. Thịt cá song có đầy đủ các acid amin cần thiết mà cơ thể con người không thể tạo ra được. Mỡ cá là mỡ không no và có chất trung gian để cơ thể con người dễ hấp thụ. Thịt cá song giàu Omega-3, giàu vitamin, protein, khoáng chất. Lượng DHA có trong cá song đỏ rất tốt cho sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ nhỏ.