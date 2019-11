Không chỉ đáng sống, thành phố thủ phủ của bang Texas còn nổi tiếng với khẩu hiệu: "Giữ cho Austin mãi kỳ quặc".

Tạm quên sự náo nhiệt của New York hay ánh đèn rực rỡ của Los Angeles, nhiều người tìm đến Austin - một điểm nóng đang hấp dẫn khách du lịch. Thành phố này được vinh danh là "nơi đáng sống nhất ở Mỹ" theo U.S News và World Report ba năm liên tiếp.

Tại thủ phủ bang Texas, khẩu hiệu "Giữ gìn Austin mãi kỳ quặc" được một liên minh các doanh nghiệp địa phương thống nhất thông qua cách đây gần 20 năm. Mục đích của nó là ngăn chặn các tập đoàn lớn phá hủy dấu ấn riêng của Austin và bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ trong thành phố.

Sự "kỳ quặc" là một trong những ấn tượng của du khách về Austin. Ảnh: News.

Vào dịp cuối tuần, các con đường Rainey và Sixth, nơi có những quán bar xây theo kiểu bungalow sang trọng, lại đầy ắp người, từ du khách đến dân địa phương. Dân số Austin tăng vọt trong những năm gần đây, vượt xa mức tăng trưởng trung bình của quốc gia, và dần trở thành thành phố phát triển nhanh nhất nước.

Thủ phủ bang "Ngôi sao cô độc" (tên thường gọi của Texas), được cho là nơi sản xuất bia ngon nhất nước, cùng với lượng lớn các nhà hàng BBQ và món bánh taco nổi tiếng. Austin là nơi các nhà hàng bít tết BBQ nằm thoải mái cạnh những cửa hàng ăn chay. Thành phố có quán bar "Bangers" cung cấp các hình xăm miễn phí, trong khi bạn có thể lựa chọn thưởng thức hơn 200 loại bia. Đây cũng là nơi tổ chức giải đua Công thức 1, liên hoan phim quốc tế và hai lễ hội âm nhạc lớn: South by Southwest và Austin City Limits.

Austin muốn trở thành thành phố kỳ quặc nhất nước Mỹ. Ảnh: News.

Sự phát triển về âm nhạc khiến Austin khác biệt với phần còn lại của Texas. Khi bạn vừa đặt chân đến sân bay quốc tế của thành phố Austin, có không dưới sáu sân khấu âm nhạc dành cho các nghệ sĩ. Các góc phố với những sân khấu kết hợp tạo nên sự náo nhiệt cho nơi này.

Lễ hội Austin City Limits còn gọi tắt là ACL, được tổ chức tại Công viên Zilker ở trung tâm thành phố, thu hút nhiều tên tuổi, biểu tượng âm nhạc thế giới đến trình diễn. Năm 2018, Paul McCartney, Metallica và Arctic Monkeys đã trình diễn tại lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày này. Trẻ em ở mọi lứa tuổi quây quần vui chơi trong khuôn viên lễ hội. Nơi đây cũng có một khu vực dành riêng cho các gia đình mang tên "Austin Kiddie Limits".

Sự đa dạng văn hóa và đổi mới của Austin đã thu hút chú ý của những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Apple, Google và Facebook. Theo Bussiness Insider, lương trung bình năm của người dân Austin là 51.840 USD. Ảnh: Annette Alexander/Property listings.

Càng tìm hiểu, bạn sẽ càng khám phá ra những truyền thống kỳ lạ mà ít người biết đến, như trò đua rùa ở Little Woodrow, bơi ở Hippie Hollow – bãi biển duy nhất của bang được "tùy chọn quần áo". Nếu may mắn, bạn còn có thể cùng người dân địa phương tổ chức sinh nhật chú lừa Eeyore trong phim hoạt hình Winnie the Pooh, vào tuần cuối của tháng 4. Bạn cũng có thể thoải mái thể hiện cá tính của mình thông qua những hình vẽ Graffiti ở nơi công cộng.

Bạn có thể dễ dàng đến Austin, Texas bằng máy bay: Sân bay quốc tế Austin Bergstrom cách trung tâm thành phố về phía đông nam 10 km. Khi đặt chân đến sân bay, bạn có nhiều lựa chọn để vào thành phố. Ngoài bus, những chiếc xe mui trần hoặc limousine cũng có sẵn để đón bạn nhưng thường phải đặt trước. Giá vé taxi đến trung tâm thành phố Austin khoảng 30 USD. Các ứng dụng như Uber và Lyft có thể sử dụng ở sân bay này. Việt Nam chưa có đường bay thẳng sang Mỹ và phải nối chuyến. Hiện tại, có nhiều công ty lữ hành bán tour sang Mỹ, với nhiều mức giá khác nhau, từ 50 triệu đồng.

Nam Trần (Theo News)