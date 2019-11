Đặc biệt, Chanterelle - Spa by JW - Spa cao cấp mới nổi bật nhất Đông Nam Á năm 2017 do World Luxury Spa & Restaurant Awards trao tặng đồng thời là "Khu nghỉ dưỡng và Spa sang trọng bậc nhất châu Á" năm 2019 là trải nghiệm không thể bỏ qua khi tới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Cảm hứng từ câu chuyện thần thiên "Alice in Wonderland" cùng những liệu pháp trị liệu tinh túy chuẩn 5 sao đã mang tới một không gian với những dịch vụ thú vị cho trải nghiệm thư giãn đỉnh cao nơi đây.