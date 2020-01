Croatia Nếu ném phi tiêu trúng hồng tâm, khách tham quan sẽ được miễn phí vé vào cửa bảo tàng Museum of Hangovers.

Rino Dubokovic, một sinh viên đại học ở Zagreb, đang đi nhậu với bạn bè khi tất cả bắt đầu kể cho nhau những câu chuyện say xỉn hài hước nhất. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong Rino về một bộ sưu tập những câu chuyện say xỉn kèm vật trưng bày.

6 tháng sau, Rino mở ra bảo tàng say xỉn đầu tiên trên thế giới: Museum of Hangovers. Những triển lãm tại đây trưng bày hàng loạt đồ vật người ta tìm thấy sau một đêm say xỉn. Khách tham quan có thể kiểm tra phản xạ của mình sau khi uống bia, hay đóng góp những trải nghiệm tuyệt vời hoặc tồi tệ nhất của mình trong một không gian tương tác. Quầy lưu niệm của bảo tàng cũng bán những trò chơi trong đêm tiệc tùng như Drinkopoly, phi tiêu...

Khách tham quan chơi lái xe qua lăng kính của người say xỉn. Ảnh: Museum of Hangovers.

Rino khẳng định, bảo tàng này mở ra không phải để khuyến khích khách tham quan say xỉn hay hành xử thái quá sau những cuộc chè chén, mà đây là nơi thể hiện những cuộc chuyện trò của anh và bạn bè, hoặc bất cứ ai có thể chia sẻ lại kỷ niệm say xỉn của mình.

"Trong tương lai, chúng tôi muốn mọi người ý thức được những điều tồi tệ liên quan đến bia rượu", Rino nói thêm.

Bảo tàng say xỉn mở cửa từ 1/12/2019, đây vẫn chỉ được coi là thử nghiệm đối với Rino. Phản ứng của khách tham quan rất tích cực, do đó anh hy vọng có thể mở rộng quy mô của bảo tàng. Chàng trai này còn dự định ra mắt một ứng dụng giao thức ăn: "Tôi gọi pizza vì khi tỉnh dậy sau một cơn say, tôi quá lười để làm bất cứ thứ gì".

Bảo Ngọc (Theo CNN)