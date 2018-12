Phòng tổng thống trong khách sạn đón đoàn của Obama / Các khách sạn tổng thống Obama từng ở khi công du nước ngoài

Do vấn đề thời gian và an ninh, tổng thống Obama khó có cơ hội tới thăm những danh lam thắng cảnh bậc nhất ở Việt Nam trong lịch trình lần này. Tuy nhiên, nếu trong phút ngẫu hứng nào đó tổng thống muốn nối dài thêm lịch trình của mình bằng một chuyến tham quan thì theo New York Times, dưới đây là 5 điểm đến người đứng đầu Nhà Trắng không nên bỏ lỡ.

Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng với hơn 700 năm hoạt động và đào tạo ra hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Văn Miếu cũng được biết đến là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày nay, nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng những học sinh xuất sắc. Học sinh trước mỗi kỳ thi quan trọng cũng thường đến đây để cầu may.

Một ông đồ đang cho chữ ở Văn Miếu. Ảnh: Quý Đoàn.

Khu phố Pháp

Nằm ở phía nam quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khu phố Pháp là một trong những điểm ăn chơi đông đúc của người dân thủ đô. Người Pháp từ những năm cuối thế kỷ 19 đã quy hoạch một khu phố nhằm tái hiện hình ảnh thủ đô Paris ở Hà Nội.

Buổi tối cũng là thời điểm nơi đây nhộn nhịp nhất với các hàng quán bày la liệt bên đường. Du khách tới đây có thể thưởng thức trà đá, cà phê hay các món ăn dân dã của người Việt như phở.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long là một quần thể núi đá vôi trên biển với nhiều hình dáng độc đáo. Nơi đây sở hữu hơn 1.600 hòn đảo lớn nhỏ, đa số đều là đá vôi. Danh thắng này rất đẹp và ấn tượng, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994.

Đến Vịnh Hạ Long, du khách có thể ngắm cảnh vịnh bằng những du thuyền sang trọng, thưởng ngoạn toàn cảnh từ trên cao bằng thủy phi cơ, chèo thuyền kayak lênh đênh sóng nước khám phá những hòn đảo lớn nhỏ hay len lỏi qua từng hang động để ngắm vẻ đẹp của thạch nhũ…

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất ở Việt Nam. Ảnh: MSN.

Hội An, Việt Nam

Phố cổ Hội An là một thị trấn duyên dáng nằm ở khu vực cửa sông Thu Bồn đổ ra biển. Nơi đây cũng là thương cảng vẫn còn lưu giữ nét cổ xưa tốt nhất ở Đông Nam Á. Bao quanh bến cảng là các con hẻm nhỏ mang lối kiến trúc cũ, những ngôi nhà bằng gỗ và hàng trăm cửa hàng bán đủ mọi thứ từ quần áo đến đồ lưu niệm.

Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi, Việt Nam là hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách TP HCM 70 km về hướng tây bắc. Hệ thống được đào trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, bao gồm nhiều bệnh xá, phòng ở, nhà bếp, kho chứa vũ khí với độ dài lên tới 250 km. Lối vào chỉ vừa cho một người chui, ẩn trong bụi cây để tránh sự tấn công của quân đội Pháp, Mỹ. Tuy nhiên, ngày nay địa đạo đã được mở cho du khách tới tham quan.

Xem thêm Obama tại các điểm tham quan lừng danh

Anh Minh