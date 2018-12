Hồ Quang Hiếu và trải nghiệm du lịch 'bụi' gần 60 nước

Hồ Quang Hiếu được biết tới là chàng ca sĩ đam mê du lịch. Người hâm mộ luôn choáng ngợp bởi những chuyến đi "lên rừng xuống biển băng qua đại dương" của ca sĩ "Con bướm xuân". Anh đã đi qua hơn 60 quốc gia và con số này sẽ tiếp tục tăng lên bởi hầu như tháng nào Hồ Quang Hiếu cũng dành thời gian để du lịch, kết hợp với lưu diễn.

Trong các chuyến du lịch của mình, Hồ Quang Hiếu và ca sĩ Bảo Anh từng nhiều lần tình cờ check in cùng thời điểm, cùng địa điểm, dù không chụp ảnh chung nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng họ đang đi du lịch cùng nhau. Trước đó, cặp đôi này từng bị đồn hẹn hò nhưng chưa ai lên tiếng xác nhận.

Vạn Lý Trường Thành

Mới đây, vào kỳ nghỉ 30/4-1/5, Bảo Anh chia sẻ bức ảnh chụp tại một đoạn của công trình Vạn Lý Trường Thành (ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc). Cô viết: "Tôi đi Vạn Lý Trường Thành. Theo số liệu mới nhất được công bố với chiều dài là 21.196 km. Nói chung là cứ nghe tới tên Tần Thuỷ Hoàng là nổi gai ốc".

Trước đó ít ngày, Hồ Quang Hiếu cũng chia sẻ bức ảnh tương tự ở công trình kỳ vĩ bậc nhất thế giới này. Không chỉ chụp ảnh ở đây, nam ca sĩ còn tới thăm sân vận động Tổ Chim, phố đi bộ ở Bắc Kinh...

Vạn Lý Trường Thành là công trình vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa, được xây dựng qua nhiều thời kỳ trong các triều đại khác nhau. Kỳ quan này đã được UNESCO đưa vào danh mục Di sản thế giới năm 1987 và mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm. Vạn Lý Trường Thành ngày nay chỉ còn lại một vài đoạn, trong đó, nổi tiếng nhất là Bát Đạt Lĩnh, đoạn Trường Thành nằm gần Bắc Kinh, một trong các điểm du lịch chính của thành phố này.

Bạn có thể tới Bát Đại Lĩnh bằng xe bus (bạn được khuyên nên bắt chuyến từ 7h sáng để khỏi động) hoặc thuê taxi với giá 2 chiều khoảng 400 tệ (khoảng hơn 1.300.000 đồng).

Thượng Hải

Trước đó, cuối tháng 4, Hồ Quang Hiếu đăng tải 3 bức ảnh chụp cảnh đêm tại bến Thượng Hải: "Tối buồn không biết làm gì nên ra cầu chụp vài tấm. Cảnh đẹp mà người xấu". Cùng lúc đó, Bảo Anh đăng ảnh chụp tại phố đi bộ Nam Kinh, cách không xa bến Thượng Hải, cùng một cô bạn gái.

Thượng Hải là thành phố phát triển nhất ở thành phố tỷ dân. Bên cạnh những tòa cao ốc chọc trời và các công trình hiện đại được xây dựng ở phía Đông thì thành phố này vẫn lưu giữ trong mình nhiều di tích cổ, các tòa nhà xây dựng từ thời Pháp. Khu vực Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu chụp thuộc phía Tây thành phố, nơi trước đây nằm trong khu tô giới Pháp. Khu vực này cũng tập trung đông khách du lịch nhất, đáng chú ý nhất là khu bực bến Thượng Hải - nơi từng chứng kiến nhiều biến động lịch sử, đi vào nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Đường Nam Kinh là con phố đi bộ dài và nổi tiếng nhất tại đây, nơi được ví là đại lộ Champs Elysees của Trung Quốc, nơi tập trung nhiều thương hiệu đình đám cả trong và ngoài nước. Con đường rộng, hướng thẳng ra bến Thượng Hải và sông Hoàng Phố. Du khách có thể dành cả buổi ở đây để mua sắm mà không biết chán.

Làng Cinque Terre

Đầu tháng 4, cả Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đều cùng lúc check in tại làng chài sắc màu Cinque Terre (Italy), nằm về phía Tây của thành phố La Spezia, thuộc vùng Liguria, phía tây bắc Italy. Được mệnh danh là nơi có những ngôi làng màu sắc nhất thế giới, Cinque Terre đẹp như một bức tranh sơn dầu nằm chênh vênh trên vách đá hiểm trở.

Quần thể Cinque Terre bao gồm có 5 ngôi làng xinh đẹp gồm với hàng trăm ngôi nhà nhỏ nằm sát nhau, được sơn màu sắc sặc sỡ, không tuân theo bất cứ quy tắc nào.

Để tới đây, bạn có thể đi tàu từ Genova hoặc Pisa - nơi có tháp nghiêng Pisa nổi tiếng - mất một tiếng đồng hồ. Khu vực này không quá rộng lớn nên du khách không cần phải mua tour nà chỉ cần một tấm bản đồ là có thể tự khám phá làng chài sặc sỡ, xinh đẹp này.

Quảng trường Old Town ở Praha

Cùng trong chuyến đi châu Âu đầu tháng 4, Hồ Quang Hiếu cũng tranh thủ tới quảng trường Old Town ở trung tâm thủ đô Praha, CH Czech tham quan và ăn kem. Anh còn chụp ảnh lúc chiều hoàng hôn tuyệt đẹp trên một trong 18 cây cầu bắc qua sông Vltava. Nữ ca sĩ The Voice cũng đăng tải bức ảnh chụp tại địa điểm này với hậu cảnh là tháp Đồng hồ thiên văn nổi tiếng.

Quảng trường Phố Cổ (Old Town Square) nằm giữa quảng trường Wenceslas và cầu Charles, là trung tâm hành chính của Praha từ thế kỷ thứ 10, hiện nay phục vụ khách du lịch là chủ yếu, với dãy quán cà phê, quán rượu, các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, bảo tàng và các phòng trưng bày. Đây là nơi tuyệt vời để dạo chơi, ngồi tại một quán ngoài trời và tận hưởng bầu không khí của thủ đô được mệnh danh là thanh bình nhất châu Âu.

Mùa hè ở đây đông nghẹt du khách. Xung quanh quảng trường này có nhiều kiến trúc cổ xưa nổi tiếng như nhà thờ Church of Our Lady before Týn theo kiến trúc Gothic, và nhà thờ St Nicholas theo kiến trúc Baroque. Ở đây cũng có đồng hồ thiên văn (Astronomical Clock) nổi tiếng là đồng hồ xưa cũ nhất thế giới hiện còn chạy.

Lần du lịch hiếm hoi, hai người chụp ảnh chung.

Theo Ngoisao