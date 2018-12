Món khai vị gồm gỏi cá nanh heo, me non ăn cùng chả giò hương me. Cá nanh heo rất quý, sống ở vùng biển san hô rất khó bắt và chỉ có thể thả câu bằng tay. Thịt cá nanh heo dai giòn, ăn kèm me mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Chả giò hương me vị bùi mang lại trải nghiệm mới lạ cho thực khách.