Theo Stuff, vụ việc xảy ra vào tối 9/3 khi Rasmus Neilson, du khách 24 tuổi đến từ Đan Mạch, tụ tập cùng bạn tới khu bảo tồn thuộc rừng Waitangi, South Westland, New Zealand. Trong lúc Rasmus bắn vô định vào khoảng không xa khoảng 100 m trước mặt, một con vịt xanh bất ngờ bay ngang. Anh ngắm và bắn chết con vật.

Loài vịt xanh được bảo tồn tại New Zealand. Ảnh: Stuff

Hai thợ săn bản địa nghe tiếng súng và phát hiện Rasmus đã giết chết một con vịt xanh, loài vật được bảo tồn tại New Zealand. Du khách này mở lời xin lỗi và vứt con vật vào bụi cây gần đó. Hai thợ săn trên sau đó đã phản ánh lại với Cục Bảo tồn Thiên nhiên. Trong cuộc thẩm vấn, Rasmus cho biết anh đã làm việc đó trong lúc mất kiểm soát và thừa nhận săn bắn mà không có giấy phép của Cục Bảo tồn.

Tại phiên xử Rasmus, Richard Maze, luật sư bào chữa, nói rằng thân chủ của mình bắn con vịt xanh vì nhầm lẫn với loài vịt trời. Rasmus đã không khảo sát kỹ lưỡng và hành động trong một phút phán đoán thiếu chính xác, do điều kiện ánh sáng không tốt.

Tuy nhiên, Rasmus vẫn bị phạt tiền kèm theo chi phí truy tố, tất cả là 10.000 USD và bị tịch thu hết đồ nghề săn bắn. Thẩm phán Brian Callaghan cũng đề cập đến tình trạng suy giảm của số lượng vịt xanh tại New Zealand, bao gồm cả khu vực South Westland. Loài động vật này còn được in hình trên đồng 10 đô la New Zealand.

