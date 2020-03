Bamboo Airways dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ với mức trung bình quý I xấp xỉ 95,2 nhờ vào việc ứng phó linh hoạt trước dịch bệnh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tháng 3/2020, trong đó Bamboo Airways và Vietnam Airlines cùng dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) là 96,9%.

Theo đó, từ ngày 19/2 đến ngày 18/3/2020, Bamboo Airways thực hiện tổng cộng 3.271 chuyến bay, trong đó, tổng số chuyến bay đúng giờ là 3.169 chuyến. Vietnam Airlines có 7.244 chuyến bay được đưa vào khai thác, trong đó có 7.020 chuyến bay đúng giờ.

Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 3 năm 2020.

Các hãng hàng không Jetstar Pacific, VASCO lần lượt ở vị trí thứ hai, ba với tỷ lệ đúng giờ lần lượt là 96,2% và 94%.

Tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 3 liên tiếp Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ, với mức trung bình quý I xấp xỉ 95,2%, theo sau là Vietnam Airlines với mức trung bình 91,1% và VASCO với mức 90,4%.

Tỷ lệ khai thác đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 3/2020.

Theo số liệu thống kê liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, có 6 nhóm nguyên nhân chính gây nên việc chuyến bay bị chậm bao gồm: ảnh hưởng thời tiết; máy bay về muộn; nguyên nhân do hãng hàng không; do quản lý, điều hành bay; nguyên nhân do trang thiết bị tại cảng hàng không và các lý do khác.

Số liệu cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm, hủy chuyến trong tháng 3/2020 chủ yếu là do máy bay về muộn, chiếm tỷ trọng 59,1%; tiếp đến là do khai thác, chiếm tỷ trọng 48,4%.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc các hãng hàng không duy trì và cải thiện tỷ lệ đúng giờ là nỗ lực đáng ghi nhận, mặc dù trên thực tế phát sinh thêm nhiều quy trình vệ sinh, khử khuẩn, dịch vụ... mất thêm nhiều thời gian.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, hãng đã duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tổng thể phòng ngừa dịch bệnh trên toàn hệ thống bao gồm thực hiện khai báo y tế, kiểm tra y tế với hành khách; phun khử trùng hành khách và phi hành đoàn trước chuyến bay; diệt khuẩn toàn bộ khoang khách và máy bay sau mỗi chuyến bay; rà soát và điều chỉnh toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ để hạn chế lây nhiễm chéo...

Kim Uyên