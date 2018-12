Hoa quả dầm giải nhiệt ngày nắng / Ba món vặt giải nhiệt ngày nóng ở Hà Nội

Trái sa kê giàu vitamin, khoáng chất, tinh bột, khi ăn vào vị giống như khoai tây. Ở Việt Nam, trái sa kê được trồng chủ yếu các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngoài làm rượu sa kê, lá của loại cây này được dùng nấu nước uống giải nhiệt, trị bệnh gan, sát khuẩn, tiêu độc. Bên cạnh đó, trái sa kê có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Dưới đây là 3 món ăn từ trái sa kê giải nhiệt ngày hè nóng bức..

Sa kê nấu sườn non

Tô canh sa kê ngọt đậm đà với sườn non kèm theo ít tỏi phi được chấy vàng ươm.

Trái sa kê được hái xuống gọt bỏ hết vỏ, sau đó cho vào thau nhựa cùng ít muối để thải hết chất mủ ra bên ngoài. Sườn non mua từ chợ về chặt ra từng cục nhỏ. Nêm nếm gia vị như: tiêu, đường, ít nước mắm, hành lá và muối cho hài hòa. Tiếp theo cắt trái sa kê theo từng miếng nhỏ cho vừa ăn. Bắc nồi lên bếp, bỏ ít dầu cho nóng rồi phi tỏi và ít hành tím. Sau đó, xào sơ sườn non đã ướp cho săn chắc từng thớ lại. Đổ nước vào nấu lên cho thật sôi, cuối cùng bỏ sa kê nấu cho vừa mềm, không quên nêm nếm gia vị thêm lần nữa. Nhấc xuống bếp, và mời gia đình cùng thưởng thức món canh sa kê nấu sườn non trong những ngày hè oi bức.

Sa kê chiên bột

Miếng sa kê chiên giòn rụm được tẩm qua bột thoảng mùi thơm từ lòng đỏ hột gà.

Cách thức chế biến món ăn này khá đơn giản. Sa kê trồng sau vườn hay mua từ chợ về gọt bỏ vỏ, sau đó cắt làm tư, bỏ ruột. Tiếp theo cho tất cả vào ngâm trong nước muối đã được pha loãng. Hỗn hợp bột chiên mua về cho ít nước ấm đánh tan, thêm chút muối. Đánh bột phải đều tay để tránh vón thành viên nhỏ. Bạn có thể cho thêm trứng gà nhưng chỉ lấy lòng đỏ để tạo màu cho món sa kê chiên bột.

Nguyên liệu đầy đủ, bắc chảo dầu cho thật nóng, sau đó nhúng sa kê đã cắt từng lát mỏng vào bột chiên giòn pha sẵn. Tiếp theo cho vào chảo dầu chờ ít phút cho vàng, vớt ra, để ráo. Món này có thể ăn kèm với tương ớt hay tương cà điều ngon.

Sa kê om nước cốt dừa, lá dứa

Vị béo ngậy từ nước cốt dừa, thơm từ lá dứa quyện vào từng miếng sa kê ngọt bùi.

Cách làm món này khá kỳ công, nhưng bất cứ ai thưởng thức điều không thể chê được. Nguyên liệu chính vẫn là sa kê, ngoài ra còn có nước cốt dừa, lá dứa, và hạt mè đã rang sơ. Sa kê cũng rửa sạch cho bớt mủ, lột vỏ, nhưng cắt từng miếng hơi dày, vì om trong nước cốt dừa khá lâu cho thấm gia vị. Bỏ hỗn hợp nước cốt dừa, ít muối, đường vào nồi, đun lên cho sôi vài phút vớt bớt bọt rồi bỏ từng miếng sa kê vào. Tiếp theo bỏ lá dứa phủ kín lên trên sa kê, đậy nắp lại và chờ đến khi nào nước ở trong nồi sền sệt là có thể ăn được. Nhấc xuống, trình bày lên đĩa, rắc thêm ít mè đã rang và thưởng thức món sa kê um nước cốt dừa, lá dứa thật lạ miệng.

Thực khách chưa có dịp đến Tây Nam Bộ có thể thưởng thức các món này khi đến Đà Nẵng hoặc TP HCM. Địa chỉ gợi ý là quán trên đường Đỗ Quang (Đà Nẵng hoặc Sư Vạn Hạnh (TP HCM). Ngoài ra một số nơi còn bán món sa kê trộn với giá dao động từ 75.000 đến 80.000 một phần.

Quách Duy Thịnh