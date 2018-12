Ngư dân Hội An đẹp bình dị trong mắt Khách Tây / Resort ở Hội An được trao giải tốt nhất vùng Mekong

Các homestay dưới đây được rất nhiều khách nước ngoài yêu thích bởi không gian thoải mái và tĩnh lặng.

Heron House

Địa chỉ: làng An Mỹ, phường Cẩm Châu. Ảnh: Heron House

Nhiều du khách đến Hội An đều muốn tìm một nơi tĩnh lặng để nghỉ ngơi và Heron House là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, không gian bình yên với đồng lúa xung quanh không phải điểm thu hút duy nhất của khu nghỉ này với du khách. Ngôi nhà được thiết kế lại trên nền một công trình Pháp cổ. Chỉ có 3 phòng nhưng phòng nào cũng rộng rãi với 65 m2, ban công nhìn ra ngoài và nhiều cửa sổ để đón gió, ánh sáng mặt trời. Ghế phơi nắng, bàn cà phê, võng cũng được trang bị ở ban công cho những du khách thích một ngày lười biếng.

Do ít phòng, chủ nhân ở đây cũng khá chăm chút từng chi tiết nhỏ với tông màu khác nhau. Ở đây còn có cả hồ bơi và bếp để khách thư giãn hoặc tự tay chế biến món yêu thích. Phòng ở đây có giá 120 USD một đêm, các dịp lễ đặc biệt hay mùa cao điểm, giá lên 140 USD.

An Bàng Seaside Village

Gần biển và nhiều cây cối cũng quanh là điểm cộng của homestay này. Ảnh: Anbangseaside

Homestay nằm giữa làng chài được mở từ năm 2012 với 9 phòng ở 3 địa điểm khác nhau. Điểm chung của các phòng là tiện nghi, xung quanh nhiều cây xanh, cây ăn quả, thiết kế đơn giản nhưng chú trọng màu sắc, tạo cảm giác trẻ trung. Dù chọn phòng hướng biển hay hướng vườn, bạn đều có thể dễ dàng chạm chân vào làn nước mát của đại dương vì các phòng đều chỉ cách đó chừng 50 đến 100 mét.

Trong đó 4 nhà trái cây với tên gọi xoài, đu đủ, bơ, chuối với giá phòng từ 55 đến 92 USD. Hai phòng hướng biển có giá đắt nhất, có giá 92 và 144 USD, nhưng đổi lại view tuyệt đẹp và có thể ở tối đa 5 người. Khu nhà hoa có 3 phòng, giá trung bình là 62 USD.

An Bang Garden Homestay

Homestay ở đây cách biển chỉ 3 phút đi bộ. Ảnh: Anbanggarden

Thêm một gợi ý cho bạn nếu muốn tìm phút an yên ở biển An Bàng. Homestay ở đây có 4 phòng, một số có ban công riêng và nhìn ra vườn. Chủ nhà là cặp vợ chồng cùng làm ở The Nam Hai resort, nên không gian ở đây được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với ngôi nhà giữa vườn lợp mái tranh, võng lưới và lối đi xếp gạch giữa cỏ xanh. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ những phong tục và văn hóa địa phương - làng chài An Bàng đến du khách.

Phòng đầy đủ tiện nghi với giá từ 34 đến 39 USD.

