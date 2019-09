New York

New York có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới với tượng Nữ Thần Tự Do đặt tại Liberty Island hay nhà ga trung tâm, Ground Zero - đài kỷ niệm sự kiện 11/9, Quảng trường thời đại, khu phố Wall, công viên trung tâm, sân khấu kịch Broadway, cùng hàng ngàn nhà hàng và quán ăn từ Tibet đến Jamaica, từ Italy đến Tây Ban Nha. Ảnh: ShutterStock/ Photo Spirit.