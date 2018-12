6 phong tục du khách cần biết trước khi tới Ấn Độ / Du khách Mỹ tố bị hướng dẫn viên Ấn Độ cưỡng hiếp tập thể

Theo đơn khiếu nại của nữ du khách, cô đến Ấn Độ vào tháng 4 năm nay để du lịch thông qua việc mua tour của một hãng lữ hành. Nữ du khách tầm 30 tuổi được mời một cốc rượu đã bỏ thuốc. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang trong một khách sạn 5 sao của Ấn Độ với tình trạng tổn thương nghiêm trọng, CBS đưa tin.

New Delhi là thủ đô của Ấn Độ, nổi tiếng với những công trình lịch sử. Ảnh: CBSnews.

Cô cũng xác nhận một trong những kẻ tình nghi là nhân viên trong công ty du lịch. Những kẻ này thậm chí đã quay video trong lúc tấn công tình dục cô và dọa sẽ công khai nếu báo cảnh sát.

Sau khi trở lại Mỹ, nữ du khách đã gửi đơn khiếu nại qua email đến sở cảnh sát New Delhi. Đầu tháng 12, cô quay lại Ấn Độ để theo đuổi vụ kiện vì không hài lòng với tiến độ điều tra của cảnh sát.

Trước đó, cảnh sát không bắt giữ 4 nghi phạm này, do hãng lữ hành đã điều tra nội bộ và khẳng định 4 người đều trong sạch.

Sự việc lần này lại khiến dư luận Ấn Độ dậy sóng. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và mong muốn những kẻ cưỡng bức sẽ bị trừng phạt thích đáng. New Delhi nổi tiếng là địa điểm không an toàn cho phụ nữ, dù là khách du lịch hay các cô gái bản xứ. Thành phố này có tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 4 lần so với trung bình toàn quốc.

