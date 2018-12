Tuần lễ tinh hoa ẩm thực thế giới tại Hội An

Du khách và người dân Hội An đã trải qua một tuần lễ đặc biệt với không gian ẩm thực thế giới thu nhỏ tại khu Vườn Tượng An Hội. Lần thứ 3 tổ chức, lễ hội Ẩm thực Quốc tế Hội An 2018 (HAIFF) vẫn giữ nguyên sức hút của một sân chơi về những món ngon, nơi các đầu bếp danh tiếng trổ tài và giới thiệu tinh hoa ẩm thực của đất nước mình đến thực khách.

Ngoài ra, các đầu bếp, chủ nhà hàng, khách sạn ở Hội An cũng có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia ẩm thực hàng đầu thế giới, góp phần nâng cao tay nghề và tăng chất lượng sản phẩm ẩm thực, dịch vụ phục vụ du khách.

Các đầu bếp quốc tế giao lưu với đầu bếp tại các nhà hàng địa phương.

Bà Trịnh Diễm Vy, đầu bếp kiêm Chủ tịch Hoi An Culinary Events, cũng đã trực tiếp trình diễn, hướng dẫn và giới thiệu ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hội An với 12 đầu bếp quốc tế. Bà Vy cho biết: “Là một đầu bếp, một nhà kinh doanh, tôi may mắn có duyên được gặp gỡ những đầu bếp lớn. Qua sự tiếp cận đó tôi đã hiểu rất rõ những yêu cầu, đòi hỏi của thực khách qua cách họ ăn uống và đến nhà hàng của mình”.

Ấn tượng của HAIFF 2018 đem lại cho thực khách không chỉ là kỹ năng tài hoa của 12 đầu bếp thế giới, mà còn đến từ cách bố trí, sắp xếp các gian hàng ẩm thực. Vườn Tượng An Hội như biến thành thế giới ẩm thực thu nhỏ với cách trang trí thể hiện đặc trưng của 12 nước có đầu bếp tham gia lễ hội.

Hòa cùng không khí ẩm thực là những bài hát dân ca của các quốc gia. Ông Thomas A. Gugler, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới cho rằng: “Lễ hội mỗi năm có một tính chất, hoạt động khác nhau. Đặc biệt năm nay, tôi thấy có nhiều hoạt động tương tác với khách du lịch cũng như người dân địa phương”.

Món quà từ 12 thiên đường ẩm thực thế giới

Điểm nhấn của HAIFF năm nay là sự xuất hiện của 12 đầu bếp đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ hoàn toàn khác nhau. Các đầu bếp đã thể hiện được chủ đề “Hương vị thế giới” khi mang đến nhiều màu sắc đa dạng và thú vị của ẩm thực quốc tế. Những món ngon cùng đặc sản truyền thống của các quốc gia đều được phô bày tại Hội An. Đây cũng là cơ hội để các đầu bếp đưa văn hóa ẩm thực đến bạn bè quốc tế.

Theo đó, họ đã cùng nhau trổ tài chế biến món ăn của đất nước mình tại 12 quầy hàng được bố trí tại Vườn Tượng An Hội bằng nguồn nguyên liệu chính của Hội An. Những nguyên liệu sạch và đa dạng được tạo ra trên chính mảnh đất giàu văn hóa ẩm thực đã góp phần không nhỏ trong quá trình thể hiện tay nghề của các đầu bếp.

Các đầu bếp quốc tế đi chợ Hội An.

“Thật tuyệt vời khi nhìn thấy món ăn của Pháp ngay tại Việt Nam trong thời gian tôi đến đây du lịch. Lễ hội đã cho tôi gần hơn với quê nhà Pháp, cũng như gần hơn với hương vị của 11 nước còn lại mà tôi may mắn được thưởng thức ngay trong dịp về Hội An lần này”, một du khách Pháp cho hay.

Không chỉ là nét đẹp văn hóa

Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng trong bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Nơi đây lưu giữ gần như nguyên vẹn hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa đến hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… Nét đẹp của một phố cổ đã trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử thể hiện qua từng rêu phong trên mái ngói, viên gạch, hàng cây… đã được người dân Hội An giữ gìn. Không chỉ vậy, Hội An còn thu hút du khách trong nước và quốc tế với chính ẩm thực dân dã, bình dị nhưng đầy màu sắc hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, hơn 400 năm trước, Hội An là một cảng thị nổi tiếng, là một trung tâm văn hóa thời Chúa Nguyễn nên Hội An đã tiếp thu được rất nhiều nét đẹp văn hóa, trong đó có giá trị văn hóa ẩm thực. Và Lễ hội ẩm thực Quốc tế Hội An thường niên đã phần nào lan tỏa giá trị đó đến bạn bè quốc tế.

Hội An - thành phố của những lễ hội đang được rất nhiều du khách trong và ngoài nước muốn đến.

Ông chia sẻ: “Trong những năm qua, ẩm thực Hội An đã được phát triển rất mạnh mẽ, trở thành một sản phẩm độc đáo, thu hút du khách. Hội An cũng đã đẩy mạnh được việc giao lưu, học hỏi trên lĩnh vực văn hóa ẩm thực đối với bè bạn bên ngoài. Bằng chứng là 3 năm gần đây, chúng tôi đã tổ chức thành công lễ hội ẩm thực đến lần thứ 3”.

Với giấy chứng nhận “Thủ phủ ẩm thực của Việt Nam” từ Hiệp hội Đầu bếp thế giới, Hội An nói chung và Lễ hội ẩm thực quốc tế nói riêng đã đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, góp phần quảng bá và khẳng định thương hiệu đặc biệt của thành phố cổ trong nhiều năm qua.

Kim Ngân