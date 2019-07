Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Nơi đây vừa được tạp chí Travel and Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019, vượt qua Tokyo và Rome. Năm 1998, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.