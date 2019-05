Vườn quốc gia Ba Vì

Nằm cách Hà Nội khoảng 50 km, từ lâu vườn quốc gia Ba Vì đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Do nằm ở địa hình cao, nhiệt độ tại đây luôn thấp hơn thông thường 3-4 độ C, phù hợp tránh nóng. Những điểm tham quan phổ biến tại vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng thông ở coste 400, nhà thờ đổ do người Pháp xây dựng ở coste 800 và đền Thượng, đền thờ Bác Hồ ở đỉnh núi cao 1.100 m so với mực nước biển. Ưu điểm tiếp theo của địa điểm này là khá gần các danh thắng khác để bạn khám phá như Thiên Sơn Suối Ngà, hồ Tiên Sa, Ao Vua… với hệ thống suối, thác và hồ bơi tự nhiên.

Giá vé vào cửa vườn quốc gia Ba Vì là 60.000 đồng một người và 30.000 đồng với học sinh, sinh viên. Ảnh: Kiều Dương.