Hội An đón vị khách thứ 8 triệu tham quan phố cổ / Quán trà 'im lặng' giữa phố cổ Hội An

Audrey là một nữ blogger, chủ trang viết chia sẻ về du lịch That Backpacker, cô từng ghé thăm Hội An khoảng 3 năm trước và ngay lập tức cảm mến vùng đất này. Cô kể lại rằng chính nhịp sống êm đềm tại Hội An, một nơi như được vẽ nên từ truyện cổ tích đã khiến cô muốn nán lại lâu hơn dự định, dù kế hoạch khám phá miền Bắc Việt Nam của cô còn rất dài. Dưới đây là 7 điều của Hội An khiến Audrey xiêu lòng.

Những bãi biển

Hội An có lẽ không nổi tiếng bởi biển, tuy nhiên nơi đây sở hữu hai bãi tắm đẹp tuyệt vời. Nếu không ngại đạp xe thêm vài km, chắc hẳn du khách sẽ có một chuyến đi tới biển An Bàng (cách trung tâm Hội An 3 km về phía bắc) hay biển Cửa Đại (nằm cách Hội An 5 km về phía tây).

Nét kiến trúc duyên dáng cổ kính

Một công trình kiến trúc cổ được trang trí với màu sắc tươi sáng của Hội An.

Trong mắt Audrey, Hội An đẹp dịu dàng ngay cả khi du khách ghé thăm những vùng ngoại ô. Từng mái ngói cong cong dựng trên những bức tường được quét sơn sáng màu ẩn giấu trong mình những câu chuyện lịch sử dài tới hàng trăm năm. Tản bộ giữa phố cổ Hội An, du khách như đang lạc giữa một bộ phim, trong âm vang của vô số những chiếc loa đang phát nhạc cổ du dương.

Đặt may quần áo

Hội An được mệnh danh là trung tâm của quần áo may đo. Có đến cả trăm cửa hiệu may nằm san sát trên khắp các con phố, điều này đồng nghĩa với việc du khách thả ga lựa chọn đặt may quần áo, giày dép hay túi vải. Audrey gợi ý du khách nên dành thời gian ngắm các cửa hàng và chọn chất liệu ưng ý trước khi đặt hàng. Nếu bắt gặp bộ nào vừa mắt vừa dáng, du khách có thể mua tại chỗ hoặc người thợ sẽ lấy số đo để may theo ý khách. Audrey chỉ mua 3 chiếc váy song cô vẫn không khỏi bị thu hút bởi những mẫu quần áo ở đây.

Cuộc sống trong lành

Trong một vài ngày cuối cùng ở Hội An, Audrey và người bạn Sam của mình đạp xe loanh quanh tới một khu trang trại xanh nằm ở vùng ngoại ô. Tại đây, họ được tham gia lớp học nấu ăn, làm bánh tráng và cả công việc làm vườn. Không chỉ vậy, Audrey và Sam còn có cơ hội thưởng thức những món ăn địa phương làm hoàn toàn từ rau củ quả trong vườn nhà.

Cảnh chợ sống động

Hoạt động buôn bán luôn nhộn nhịp.

Chợ trong phố cổ lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán từ cửa hàng nhỏ tới những gánh hàng rong, khách du lịch tò mò len lỏi đi giữa làn xe nườm nượp. Nếu dậy sớm, du khách có thể đi chợ buổi sáng khi những tiểu thương bày bán hàng hóa bên đường. Ai ai cũng đội nón khiến Audrey cảm thấy thích thú với khung cảnh chợ sớm.

Ẩm thực phong phú

Với nhiều món đặc sản, Hội An có một nền ẩm thực độc đáo. Audrey gợi ý cao lầu là món ăn đầu tiên du khách nên thử. Cao lầu được làm từ mỳ sợi truyền thống, dùng với tôm, thịt heo, rau thơm, giá đỗ và nước dùng. Cô bật mí rằng nước dùng của cao lầu đặc biệt ở chỗ, người đầu bếp chỉ dùng nước lấy từ một giếng cổ của người Chăm nằm tại vùng ngoại ô thành phố.

Bánh bao vạc là một món ăn khác được lòng Audrey, nó có tên khác là hoa hồng trắng. Vỏ bánh làm từ bột gạo, được khéo léo gấp lại phủ ngoài lớp nhân tôm xay nhuyễn bên trong. Theo Audrey tìm hiểu, công thức bí truyền chỉ được một gia đình trong phố cổ nắm giữ, và 3 đời con cháu đều theo nghiệp làm bánh và giao bán bánh cho cả Hội An.

Những hoạt động về đêm

Những cô bé, cậu bé bán hoa đăng cho khách du lịch thả xuống sông Thu Bồn.

Khi mặt trời xuống núi, Hội An không hề chìm trong không gian im lìm. Những điệu nhạc và điệu nhảy dân gian được biểu diễn sôi động ven bờ sông vào buổi tối. Vào những ngày lễ đặc biệt, người dân còn có hoạt động thả đèn hoa đăng xuống sông Thu Bồn để cầu may mắn. Không chỉ vậy, du khách cũng có cơ hội mua sắm tại chợ đêm để lựa cho mình một món đồ lưu niệm như vải lụa hay vài chuỗi vòng cườm.

Xem thêm: Lý do bạn nên đi du lịch Hội An ngay bây giờ

Phạm Huyền