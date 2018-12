Mega Zip Mega Zip là một trò chơi rất thú vị và hút khách tại công viên MegaZip Adventure, đảo Sentosa, Singapore. Du khách sẽ được treo lên không trung bằng một đường dây cáp và sau đó được thả rơi tự do theo đường cáp này. Tùy theo sự can đảm của mình, mỗi du khách có thể tự lựa chọn tốc độ và các mức độ rơi khác nhau. Hệ thống cáp treo của Mega Zip ở Singapore dài tới 450 m, cao 72 m so với mực nước biển và có 3 ròng rọc, giúp cho du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của khu rừng nhiệt đới bên dưới. Vì vậy, đây quả thực là trò chơi chỉ dành cho những vị khách thực sự can đảm.